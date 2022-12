“Tú has intentado limpiarte tu culo ahora para ensuciar el mío”. Javi y Claudia se fusilaron el uno al otro en La isla de las tentaciones 5

La isla de las tentaciones es un buen escaparate de todo a lo que uno no debería aspirar en la vida. Solo hay que ver a Javi y Claudia, cuyo final feliz ha derivado en un espectáculo bochornoso de infidelidades y discusiones.

Ejemplos a no seguir

Anoche fue el último episodio de reencuentros durante 'La semana de las tentaciones'. Después de su tormentosa experiencia en la isla, Javi y Claudia decidieron barrer sus problemas bajo la alfombra y salir juntos de la isla. Para sorpresa de nadie, salió mal.

Tres meses después, Claudia se derrumbó ante Sandra Barneda: "Me ha destrozado". Según ella, Javi "estaba muy raro" cuando comenzaron a emitir el programa. Se ponía nervioso si le pedía el móvil o que le enseñara su Instagram (red flags, por partida doble).

A Claudia le llegaron vídeos de él en el jacuzzi con chicas e interceptó una conversación borrada con otra. Cuando él se fue de fiesta en Madrid, le dijeron que se había liado con la misma chica: “No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza”.

El drama se desató en el plató, con ambos arrojándose reproches a grito pelado: “Tú has intentado limpiarte tu culo ahora para ensuciar el mío” decía Javi, negando todas las acusaciones. "No puedo, no te quiero ver más en la vida, Javi" zanjaba Claudia, después de dejar claro que no iban a volver. Sea o no verdad algo de todo este circo, tenemos clara la moraleja: no lo hagáis en casa, niños.