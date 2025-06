"Aguanté media hora y no puedo más". El público sentencia el estreno del nuevo programa de Dani Martínez con Lola Lolita

Ayer se estrenó 'La noche del gran show', el nuevo programa de humor de Dani Martínez en el prime time de Telecinco. El programa no despuntó en audiencias, pero todavía fue peor recibido en redes sociales, donde los usuarios lo calificaron como "flojo de narices" y arremetieron contra su "humor desfasado".

"No entiendo cómo Telecinco le dio el visto a esto"

Dani Martínez estrenó anoche la primera gala de 'La noche del gran show', un espacio de humor, música e improvisación, en cuyo estreno contó con Lola Lolita como invitada (a la que hicieron llorar con "la sorpresa" de invitar a su amigos al plató), además de King África o el grupo La La Love You.

Esta primera gala no fue un exitazo en audiencias, lo que se dice, con 9,9% de share y 716.000 espectadores, unos datos que se quedaron por detrás de los que solía anotar 'Supervivientes' cuando la temporada estaba en emisión, y que además no lograron ser lo más visto del prime time, que fue la serie turca 'Renacer' (788.000 y 11,2%), y se quedó muy igualado con 'That's my jam' (787.000 y 9,7%).

Pero el verdadero palo lo recibió en redes sociales, donde en su mayoría abundaron las críticas negativas, que señalaban su humor "simplón" y "desfasado", algunos momentos que se antojaban poco creíbles y "muy guionizados" (como cuando le cogían "inesperadamente" el móvil a Lola Lolita para ver sus fotos) y "con un nivel de cringe importante".

Aunque dominó esa sentencia nada halagüeña, también hubo algunos elogios, en especial al trabajo de Dani Martínez como presentador. Este es el primero de los estrenos que tiene preparada la cadena para esta temporada, junto a 'Volando voy, volando' vengo de Jesús Calleja (jueves 26 a las 23:00) y 'Todo por ti' con Carlos Sobera (miércoles 25 a las 23:00).

Si bien entre las críticas y esos primeros resultados de audiencia, que no son un desastre absoluto simplemente porque las cifras de la noche del martes tampoco estuvieron muy allá, Telecinco tendría que tomar nota para ver si consigue que remonte en próximas galas.

