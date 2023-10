'Gran Hermano VIP 8' salvó a un concursante, expulsó a otro y decidió cuál de los nuevos se quedaba

Nueva gala de 'Gran Hermano VIP', en la que hubo un baile de concursantes importante: Susana fue salvada por Zeus, que gastó el dinero del premio para que no fuera expulsada, Albert fue eliminado definitivamente y Naomi se ganó su plaza en el reality.

Las gallinas que entran...

Anoche, 'Gran Hermano VIP' tuvo una eliminación semanal movida. En principio, Susana fue la elegida por la audiencia para abandonar la casa pero, por primera vez en la edición, pudo ser repescada.

Fue gracias a Zeus, que decidió gastar la vida extra con ella: se gastó 25.000 euros del premio para que la modelo siguiera concursando en la casa: "Yo lucharé por ella, pero para mí el premio es ella. Estoy hasta las trancas de enamorado. He encontrado feelings pero nunca he conectado tanto como con Susana. Hay que vivir este concurso para saber lo que es".

Poco después, Albert Infante perdió el duelo contra Gustavo Aguado y se convirtió en el único expulsado de la noche. "Estoy triste. Quería vivir esto". El concursante tenía claro que había sido eliminado por su incidente con Michael: "Es por lo de Michael, está claro. Yo creo que no se me entendió. Yo me hice una película y él a lo mejor no me dio pie. Pero yo sentía".

Por último, la audiencia decidió quién de los nuevos (Yiya, Avilés o Naomi) entraba como nuevo concursante a la casa de Guadalix de la Sierra. Marta Flich anunció a Naomi como la escogida pero también hizo una nueva revelación: otro concursante más podrá incorporarse al reality y se decidirá el próximo domingo.

