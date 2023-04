La isla de las tentaciones 6, gala 13 en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Decimotercera gala de La isla de las tentaciones. Llega la recta final del reality presentado por Sandra Barneda con la última hoguera entre las cuatro parejas que han llegado hasta el final. Estaremos comentando la gala en directo en este mismo post.

En episodios anteriores...

Todo comenzó en la primera gala, cuando las parejas se separaron, y las inseguridades comenzaron a surgir en la segunda. No era para menos: Álex cayó en la tentación con Yaiza en la tercera y David con María en la cuarta. Tras desmayarse en la quinta gala, Elena decidió mandar a paseo a su novio y Adrián le dio un beso a Keyla en la sexta.

La suegra de David vengó a su niñita en la séptima, mientras que Adrián decidió lanzarse al mar en la octava. David se fue de la isla sin Elena en la novena y Naomi se acostó con Napoli en la décima. Los chicos se enfrentaron a los solteros favoritos de sus novias en la undécima y las chicas hicieron lo mismo con las tentadoras en la duodécima.

En la gala de hoy, arrancarán las hogueras finales: Laura y Alejandro romperán su silencio incómodo, Marina se reirá de Álex, Lydia se enfrentará a las falsas acusaciones de Manuel y Naomi y Adrián discutirán sobre quién ha tenido la culpa de acabar tan mal. Finalmente, las parejas deberán decidir si abandonan la isla juntos, con un nuevo amor o solos.

La hoguera de Laura y Alejandro

Se pelean por ver quién es más chulo. Sacan las imágenes de Laura besándose castamente con Saúl y no sabemos si aparta la mirada por arrepentimiento o por vergüenza ajena.

Laura acusa a Alejandro de ser "un puto robot". Ahora sacan las imágenes en las que Laura se hace la víctima diciendo que no se van de viaje juntos y sus amigos "son muy mayores". Sale Alejandro contando que Laura se metió en su ordenador y stalkeó sus conversaciones.

Arrancamos donde nos quedamos en la gala anterior, con Alejandro, Laura y los grillos. Ella ya empieza a justificarse y a berrear porque no la dejan hablar. Ahora intenta vender delante de las cámaras su historia de superación y de autodescubrimiento (felicidades, has descubierto que no te gusta ir al gimnasio, toma un pin).

