'La isla de las tentaciones 8', Sandra Barneda revela cómo fue salir corriendo al grito de "¡Montoya, por favor!". "Luego dirán que hemos encargado los rayos"

A estas alturas queda poca gente que no haya visto aunque sea un cachito del momento "¡Montoya, por favor!" de 'La isla de las tentaciones'. Nadie se esperaba que el vídeo se viralizara al nivel que lo hizo, ni siquiera la propia Sandra Barneda, que explicó cómo vivió el momento a través de sus redes.

"Lo vivimos de manera muy distinta"

'La isla de las tentaciones' lleva queriendo replicar el éxito del momento "¡Estefanía!" desde la temporada 1 y, tras años y muchos intentos de huida de los concursantes, al fin uno ha conseguido convertirse en la comidilla no solo de España, sino de todo el mundo.

Casi que el vídeo de Montoya corriendo por la playa tiene más gracia para quienes no ven el reality (y no estén acostumbrados al artificio habitual del programa, donde se nota que los concursantes tienen presente que sus reacciones determinarán salir más o menos en el episodio), y por ello no es de extrañar que hasta Whoopi Goldberg haya salido comentando el famoso clip. Sandra Barneda compartió a través de su cuenta de TikTok cómo vivió ella el momento:

"Lo que ha pasado es increíble. Hemos sido virales mundialmente, hasta Whoopi Goldberg. ¿Pero qué locura es esta? Estoy alucinada porque lo vivimos de una manera muy distinta. Yo veo que Montoya se va poniendo nervioso, pero es que él se pone nervioso continuamente. Cuando veo que Manuel está con Anita, hablando, y empiezan a liarse, digo: 'Madre mía, la que está pasando'. De repente, cuando Montoya sale, yo salí disparada".

"Esa tormenta eléctrica, los cámaras me decían: 'Qué fuerte ha sido, detrás había unos rayos y luego dirán que los hemos encargado'. Luego, cuando me fui hacia mi villa, cayó la mundial. Creo que es la primera vez que un programa español se vuelve viral mundialmente. Salgo a la calle y me dicen todo el rato: 'Montoya, por favor'".

"Ahora llevo ya zapatillas todo el rato, por si tengo que salir a correr. Todo el mundo me dice: '¡Qué en forma que estás!'. Pero no, no estaba en forma porque no hubo manera de pillarle" concluyó la presentadora. La gala 10 de 'La isla de las tentaciones' se emite hoy, lunes 17 de febrero a las 22:00 en Telecinco.

