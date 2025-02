Anita se pone a increpar a la tentadora de Montoya en 'La isla de las tentaciones 8', que adelanta otra huida repentina en su gala 10

De las pocas cosas medio reseñables que sucedieron ayer en 'La isla de las tentaciones', está el enfrentamiento cara a cara entre Anita y Gabriela, la tentadora de Montoya. La concursante se puso en modo metralleta y el drama continuará en la gala 10, en la que Sthefany se escapará a la villa de los chicos en busca de su novio (o lo intentará).

La gala 10 de 'La isla de las tentaciones' se emitirá el lunes 17 de febrero a las 22:00 en Telecinco

Dedito acusador

Pese a que Gabriela fue la tentadora vetada en el episodio de anoche de 'La isla de las tentaciones', siguió estando presente porque se enfrentó cara a cara con Anita. La concursante ya venía preparada para buscar bronca y saltó a la primera pulla de la soltera: "Para estar todo el día follando, tienes el cutis fatal".

"Te bajas cuatro si no sabes de mi relación. Con que le des un poco de zambombeo, que me das vergüenza... A mi novio no le he escuchado gemir tan mal en la vida, así que si quieres te doy cuatro clases" comenzó Anita a disparar un reproche tras otro, y la cara de Gabriela era un cuadro. "Él no había tenido nada conmigo y tú ya te lo habías trajinado (a Manuel)" le lanzó el cuchillo Gabriela.

"Tu novio se ha pegado llorando día y noche, y yo he estado ahí para aguantarlo. Tu novio no te había faltado el respeto" siguió ella, hasta que al final Anita se levantó y siguió diciéndole de todo mientras le apuntaba con el dedito, demostrando ser el prototipo ideal de concursante de reality de Telecinco: "Bájame la mano" terminó Gabriela la conversación.

Y en la gala 10...

En el adelanto de la siguiente gala, Alba se indignará al ver a Álvaro tirándole la caña a saco a Érika y Sthefany rabiará al ver a Tadeo "con la chihuahua encima" (es decir, con Mayeli dándole un beso en la piscina). Tanto es así, que acabará intentando imitar la huida de Montoya y escapará por la playa buscando la villa de los chicos.

Tadeo también querrá su momento de chupar cámara, y se pondrá a patear la tarima tras ver las imágenes de Sthefany para luego acabar pegándole puñetazos a la arena de la playa como si fuera un villano de dibujos animados al que le ha salido mal el plan. Además, Joel y Andrea tendrán finalmente una hoguera de confrontación.

