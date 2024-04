"No me gusta rodearme de cerdos". La polémica entre una concursante de 'MasterChef' y el jurado, y la repentina revelación de Blanca Romero

Quizá en alguna de sus versiones internacionales interese más la cocina pero, en lo que atañe a la adaptación española, 'MasterChef' vive por y para la polémica. Tras el discursito terraplanista de hace unos días, la gala de anoche dio pie a un tenso enfrentamiento protagonizado por Tamara, además de la súbita confesión de Blanca Romero sobre el motivo de su expulsión en su temporada.

¿Y los 70.000 euros?

Blanca Romero fue una de las concursantes más populares en la pasada edición de 'MasterChef Celebrity'. La actriz acudió como invitada a la pasada gala, en la que Toñi Moreno le tiró de la lengua para hablar de los motivos por los que fue expulsada a las puertas de la final.

"En cuanto supiste que los 70.000 euros no eran para ti, sino para la ONG dijiste: 'Yo, ya'..." dejó caer Moreno, refiriéndose al momento de la temporada pasada en el que Romero fue expulsada al poco de descubrir en la penúltima gala que el dinero del premio no se lo iban a quedar ellos sino que iba para fines benéficos.

Blanca Romero en su edición de 'MasterChef Celebrity'

"Es que ya los había gastado" contestó Romero, que perdió la motivación al enterarse porque en su cabeza ya tenía decidido a dónde iban a ir destinados esos fondos: "Todos invertidos: en una acera nueva, iba a cambiar los zócalos, las ventanas... Todo gastado".

"No me dedicaría a la cocina ni loca"

Pero lo que verdaderamente se comentó de la gala fue la actitud conflictiva de Tamara. La concursante estaba increpando a uno de sus compañeros durante la prueba de exteriores cuando Pepe Rodríguez tuvo que intervenir y mencionó su trabajo (encargada de finanzas) durante la bronca.

Algo que molestó de sobremanera a Tamara: "Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a permitir que me hables así delante de millones de personas". Al comentar que no se veía en la final, Rodríguez le preguntó: "¿Y qué haces aquí?". A lo que ella contestó: "Para vivir la experiencia. No me dedicaría a la cocina ni loca".

Finalmente, el colofón llegó en la prueba de eliminación, cuando Jordi Cruz le echó en cara su actitud derrotista y ella zanjó el tema sin morderse la lengua: "No me gusta rodearme de cerdos, y no sé qué hago aquí aguantando tonterías". Paradójicamente, al final se salvó de la expulsión y fue Choco quien tuvo que abandonar las cocinas.

