Sthefany termina acostándose con su tentador en 'La isla de las tentaciones 8', cuya gala 11 adelanta la primera bronca a gritos en la villa de los chicos

Una gala más de 'La isla de las tentaciones' en la que ni el drama que se reservan para el final es suficiente para que la gente se quede despierta viendo el programa un lunes. El episodio terminó con Sthefany acostándose con Simone y el adelanto de la gala 11 promete un enfrentamiento a gritos entre Érika y Eros.

Otro más

Si bien Sthefany intentó emular el momento "¡Montoya, por favor!" corriendo en busca de la villa de su pareja, al final no le salió bien y volvió despeinada y acalorada a la hoguera. Ya sea por ese intento frustrado de acaparar protagonismo o por ver a Mayeli y Tadeo liándose, decidió luego protagonizar un nuevo edredoning.

Hacia el final del episodio, la cubana se fue a dormir y apareció Simone por la puerta para hacerle compañía: "No voy a hacer nada, es que no me quiero quedar sola" aseguró ella, aunque solo le faltaba girarse y hacerle un guiño a la cámara. Al principio solo estaban abrazados en la cama, pero terminaron manteniendo relaciones sexuales al estilo fantasma (con la sábana por encima, vaya): "He intentado resistirme a la tentación y he caído" resumió Sthefany.

Y en la gala 11...

Si bien en el adelanto de la siguiente gala no aparecen Andrea y Joel, por lo que el resultado de su hoguera de confrontación no es seguro todavía, sí que mostró lo que parece la primera pelea a gritos en la villa de los chicos, entre Érika y Eros. La soltera lo abroncará porque él sigue mosca de que ella le terminara dando calabazas.

Además, Tadeo se irá a dormir con Mayeli, Montoya irá a saco a por Gabriela (tal como prometió en su pasada hoguera), a Manuel le dará un tirón en la rodilla mientras está en la cama con Anita y Bayan llorará mientras balbucea: "No puedo sentir empatía por él porque no me da pena" (refiriéndose a Eros muy probablemente porque, ¿existe alguien a quien le dé pena?)-

También habrá más edredonings, uno de ellos en la villa de los chicos, ya que Montoya y Gabriela aparecen escuchándolo a través de las paredes al estilo vieja al visillo. Si será el de Érika y Álvaro, no sabemos, pero lo último que se ve es a ellos dos entrando en la habitación con mirada cómplice.

