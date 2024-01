El Corte Inglés comienza las rebajas de enero con descuentazos en películas: 'Barbie', 'Oppenheimer', 'El Señor de los Anillos' y más

Las tiendas no han tardado en lanzarse de lleno a las rebajas de enero, y El Corte Inglés, que suele aprovechar estas fechas para rebajar los productos de diferentes categorías, cuenta actualmente con una buena cantidad de ofertas en películas; muchas de ellas incluso estrenadas en el 2023.

'Barbie'

Lo que ha conseguido 'Barbie' durante el 2023 es digno de mencionar. La película dirigida por Greta Gerwig ha superado en taquilla a 'Super Mario Bros: la película'; un hito que parecía imposible teniendo en cuenta las cifras que tenía el film protagonizado por el fontanero de Nintendo. La película en formato 4K UHD + Blu-ray se encuentra disponible desde hace tiempo en las tiendas físicas y digitales, y El Corte Inglés ahora la tiene de oferta por 17,46 euros en lugar de 24,95 euros.





'Oppenheimer'

El estreno simultáneo de 'Barbie' y 'Oppenheimer' se ha conocido como 'Barbenheimer'. Un meme que ha servido a modo de publicidad ante dos películas que han causado muy buenas sensaciones en crítica especializada y en público. La película dirigida por Christopher Nolan también se encuentra de oferta en su edición 4K UHD + Blu-ray; en este caso a un precio de 18,86 euros en lugar de 26,95 euros.

Además de la película, esta edición incluye extras sobre el Making of, un encuentro con la prensa con preguntas y respuestas sobre la película y un especial llamado 'Para acabar con todas las guerras: Oppenheimer y la bomba atómica'.

'Gran Turismo'

El fenómeno de 'Gran Turismo' se ha consagrado durante años en la industra del videojuego como el mejor simulador de conducción. En 2023 se estrenó la película homónima que cuenta una historia real, con su parte ficticia, dirigida por Neill Blomkamp que también ha dejado muy buen sabor de boca. Después de unos meses desde su lanzamiento, en El Corte Inglés podemos encontrar la edición steelbook en 4K UHD + Blu-ray a un precio de 23,06 euros en lugar de 32,95 euros.

Gran Turismo (Edición Metálica) (4K Ultra HD + Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 23,06 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





'Megalodón 2: La Fosa'

Desde aquella mítica 'Tiburón' ('Jaws') de Steven Spielberg son muchos los directores que han llevado a la criatura a los cines. En 'Megalodón 2: La Fosa' volvemos a encontrarnos con Jason Statham interpretando al personaje principal en un film mejor que su precuela, 'Megalodón'. La segunda película, 'Megalodón 2: La Fosa', ya está disponible en formato físico, y su edición steelbook en 4K UHD + Blu-ray ha bajado de precio desde los 32,95 euros hasta los 23,06 euros.





Megalodón 2: La fosa (Edición Metálica) (4K Ultra HD + Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 23,06 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'Indiana Jones y el Dial del Destino'

Harrison Ford ha protagonizado muchas de las grandes películas de la industria cinematográfica y en 'Indiana Jones y el Dial del Destino' daba por cerrada la historia de Indy en la saga. La quinta y última película del personaje se lanzó hace escasos meses en tiendas físicas y ahora la tenemos en formato 4K UHD + Blu-ray a un precio de 18,89 euros en lugar de 26,99 euros.

Además de la película en alta calidad, en esta edición podemos encontrar algún que otro extra, como es el caso del 'Cómo se rodó Indiana Jones y el Dial del Destino' y la banda sonora.





Trilogía de 'El Señor de los Anillos'

Volviendo atrás en el tiempo, pocas trilogías han conseguido tal popularidad como lo hizo (y a día de hoy lo sigue haciendo) 'El Señor de los Anillos'. Actualmente podemos encontrar varias ediciones que reúnen las tres películas en diferentes formatos. En El Corte Inglés podemos encontrar la edición en versión extendida con formato Blu-ray + DVD por 41,96 euros en lugar de 59,95 euros.

Además de las tres películas en versión extendida, la edición incluye extras de 'El señor de los anillos: Las dos torres': un contenido de más de 26 horas sobre la realización de la película.





'Rambo'

Sylvester Stallone tuvo una época dorada en la que llegó a interpretar papeles de gran renombre. Un buen ejemplo es el de Rocky Balboa en 'Rocky', pero también es el de John Rambo en 'Rambo'. La trilogía con las tres primeras películas en 4K UHD + Blu-ray, un final alternativo y diferentes extras, se lanzó en 2023 a un precio de 59,99 euros, pero en El Corte Inglés la tenemos actualmente por 41,99 euros.





'The Equalizer 3'

Dicen que con cada película se va perdiendo la magia, pero eso es algo que no ha ocurrido en la trilogía de 'The Equalizer'. 'The Equalizer 3', protagonizada nuevamente por Denzel Washington, se estrenó en 2023 y es la entrega más brutal de la saga. Ahora, en El Corte Inglés, tenemos la película en formato 4K UHD + Blu-ray rebajada a un precio de 19,96 euros en lugar de 24,95 euros. También está disponible su edición steelbook a un precio de 26,36 euros en lugar de 32,95 euros.





'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

'Spider-Man: Un nuevo universo' fue una película que sorprendió por su historia, el desarrollo de los personajes y por su animación, por lo que, pese a que había mucha expectación, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' consiguió ser una enorme sorpresa en casi todos los sentidos. La segunda película protagonizada por Miles Morales ya está disponible en formato físico y su edición en 4K UHD + Blu-ray la podemos encontrar por 17,46 euros en lugar de 24,95 euros.

Más ofertas

Imagen | Mattel Films, Universal Pictures, Sony Pictures, Apelles Entertainment, Disney, New Line Cinema, Nu Image

