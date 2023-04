Este diorama de LEGO Star Wars vuelve de oferta antes del 4 de mayo: llévate el entrenamiento Jedi en Dagobah casi a precio mínimo en Amazon

Ya sólo quedan unos días para que podamos celebrar un nuevo Día de Star Wars. El próximo 4 de mayo, podremos sacar a relucir nuestros mejores productos de la franquicia y comprar muchos otros, aunque ya son muchas las tiendas que han comenzado a lanzar descuentos en un pequeño adelanto. Amazon ha sido una de ellas, y encontramos un perfecto diorama de LEGO en el set Entrenamiento Jedi en Dagobah que baja hasta los 65,99 euros.

La marca LEGO ha ido lanzando estos años algunas construcciones con estructura de diorama, y pronto aumentará su catálogo con más sets de construcción. Uno de los mejores diseños lo tiene el correspondiente al LEGO 75330 del entrenamiento Jedi en Dagoba, cuyo precio solemos encontrar por 90 euros. Eso sí, ahora lo tenemos de oferta en Amazon y baja hasta los 65,99 euros.

Comprar diorama LEGO 75330 de Star Wars al mejor precio

Esta construcción LEGO es una pieza de colección y exhibición que está plagada de detalles. Por un lado, tenemos una base para montar la construcción que incluye una placa con una frase de Yoda: "Do. Or do not. There is no try." Y por otro lado, nos encontramos ante diferentes edificaciones como la casa de Yoda, un árbol de Dagobah y el característico Ala-X de Luke Skywalker.

Pero, además, la construcción LEGO de Star Wars incluye algunas figuras de los personajes que aparecen en las escenas de la primera trilogía, como es el caso de Yoda, Luke, y también R2-D2. En su conjunto, viene con un total de 1.000 piezas y mide 29 centímetros de ancho, por lo que no se trata de una construcción pequeña.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | LEGO

