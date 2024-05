En Lidl tienes esta barra de sonido Sharp para los que buscan potencia a un precio asequible

Las barras de sonido pueden aportarnos ese plus de inmersión al que la smart TV en ocasiones no llega. Tenemos muchas disponibles en el mercado y de gamas muy distintas, pero no tenemos que irnos a modelos de un precio alto para asegurarnos una buena potencia de sonido. En Lidl tienes esta Sharp HT-SBW202 por solo 134,99 euros más 3,99 si prefieres que te la envíen a casa. Su precio en Amazon es casi idéntico, 129 euros. También tiene un precio muy competitivo en El Corte Inglés.

Comprar la Sharp HT-SBW202 al mejor precio

Esta barra de sonido Sharp costaba oficialmente en Lidl 229 euros, pero la rebaja de 95 euros la deja en los actuales 134,99 euros, a lo que hay que sumar 3,99 euros si eliges el envío estándar a casa. En Amazon la tienes prácticamente al mismo precio por 129 euros sin gastos añadidos. Precio muy asequible también en El Corte Inglés y también con envío gratuito.

Se trata de una barra que llega con subwoofer inalámbrico y ofrece sonido de 2.1 canales, incorporando dos altavoces de rango completo para contar con una potencia total de 200 W.

Dispone de tres ajustes preestablecidos del ecualizador (News, Movie y Music), lo que adapta el sonido al contenido que reproduzcas, dando la posibilidad también de ajustar de forma independiente el nivel de graves y agudos.

Viene con un mando a distancia para controlarla cómodamente e incluye un soporte para instalarla en la pared. En cuanto a conectividad, nos ofrece la posibilidad de hacerlo mediante Bluetooth 4.2, un puerto HDMI ARC/CEC, un puerto USB-A que es capaz de leer archivos en formato MP3 o WAV, una entrada óptica digital y otra auxiliar de 3,5 mm.

Y si no has llegado a tiempo para conseguir este modelo de Sharp en Lidl, quizás puede interesarte este modelo HW-C430/ZF de Samsung, que ofrece unas características muy parecidas y te la puedes llevar por 149,99 euros en Amazon.

