Tú también puedes ser Batman, o al menos tener su Batarang a un precio baratísimo: la espectacular edición The Noble Collection de 'La Liga de la Justicia' tiene descuentazo en Amazon

No todo lo relacionado con superhéroes se centra en Marvel y el UCM; DC Cómics sigue apostando por la renovación de sus personajes con diferentes actores e historias, y su eje principal siempre ha sido Batman. Es algo lógico, es uno de los mejores personajes de la marca, y siempre se ha caracterizado por sus armas y artilugios, además del Batmóvil. En este caso, uno de los accesorios más llamativos y reconocibles, el Batarang, está de oferta con una interesante edición coleccionista, y se trata de la The Noble Collection de 'La Liga de la Justicia', que ahora se queda en los 60,95 euros en lugar de los 70,52 euros.

The Noble Collection DC Comics - Réplica Batarang Hoy en Amazon por 60,95€

Hay muchos diseños del Batarang de Batman, pero uno de los más reconocibles es el de 'La Liga de la Justicia', y solo por una escena en concreto que protagonizaban el propio Batman y The Flash en la película. Esta edición incluye un buen número de detalles, y su precio es perfecto para aquellos coleccionistas que os encanta reunir todos los artículos del personaje.

Comprar Batarang de Batman al mejor precio

The Noble Collection tiene artículos muy bien detallados, y este Batarang no es una excepción. Se trata de una réplica exacta al que utiliza Batman en la película, a escala 1/1. Su material es de aluminio, por lo que es bastante resistente, aunque no recomendamos lanzarlo, por si acaso.

Evidentemente, se trata de un artículo con licencia oficial, y su peso es de tan solo 100 gramos e incluye una peana para poder colocarlo en cualquier lugar de la casa y así aumentar nuestra colección de Batman.

Imagen: Amazon

