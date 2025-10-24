En 3 días regresa una de las sagas de terror más aclamadas. Un universo con 49 años de historia que estrena nueva serie

Parece mentira, pero poco a poco los canales de AMC han construido una nueva franquicia de terror gótico y misterio sobrenatural con la obra de una de las grandes escritoras del género. El universo inmortal de Anne Rice tiene casi 50 años de historia y este próximo lunes tenemos una nueva adaptación en el aire.

Y es que AMC+ estrena este lunes 27 (domingo en Estados Unidos) y con un doble episodio 'Talamasca: La orden secreta', la tercera serie de este universo televisivo iniciado por la más reciente adaptación de 'Entrevista con el vampiro' y continuado por 'Las brujas de Mayfair'.

Cazadores de brujas y vampiros

En esta ocasión, la ficción se sumerge en la misteriosa orden encargada de vigilar y proteger a la humanidad de las amenazas del mundo sobrenatural. Una agencia, por así llamarla, de la que ya hemos oído hablar en las otras dos series y que se dedica a rastrear brujas, vampiros y otras criaturas.

'Talamasca' está protagonizada por Nicholas Denton como Guy Anatole, que es abordado por un representante de la orden y descubre que le han estado siguiendo desde pequeño. Por otro lado, tenemos a Elizabeth McGovern como Helen, líder de la Casa Madre de Nueva York.

Además, la serie cuenta en su reparto con William Fichtner, Maisie Richardson-Sellers, Celine Buckens y las estrellas invitadas Jason Schwartzman, Eric Bogosian y Justin Kirk, estos dos últimos retomando sus papeles de Daniel Mollow y Reaglan James de 'Entrevista con el vampiro'. John Lee Hancock y Mark Lafferty ejercen de coshowrunners, con el primer asumiendo también la dirección.

