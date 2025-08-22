Adiós, Liga de la Justicia. Así se ha reescrito 'El Pacificador' para encajar en el nuevo canon de DC

Los frikis del canon y la continuidad (entre los que a veces me cuesta reconocer que me encuentro) nos hemos encontrado nada más comenzar con la temporada 2 de 'El Pacificador' con la respuesta a la pregunta del millón: cómo iba a manejar la serie de HBO Max encontrarse de repente en un universo nuevo. ¿Viajes interdimensionales?, ¿un hechicero capaz de trastocar la realidad?... la respuesta ha sido sorprendentemente sencilla.

Y es que si bien se sabía desde hace tiempo que el regreso de la serie de James Gunn iba a juguetear con el multiverso, no ha sido esa la carta que han usado para meter de lleno la ficción en el recién inaugurado Universo DC. El creador de la serie (y mandatario de DC Studios) ha optado por, simplemente, reescribir parte de lo visto en la primera temporada. Sobre todo el final.

Tampoco es que hayamos tenido que hacer borrón y cuenta nueva. Ya declaró Gunn en su momento que la serie es "canon ligero". «A excepción de la aparición de cierto grupo al final», decía hablando de la Liga de la Justicia ya que «no existen, todavía.» De esta manera, James Gunn se ha quitado de en medio a la Liga de la Justicia de un modo tan sencillo como ingenioso: reescribiendo el resumen habitual que tienen las series.

Anteriormente en el DCU

Ese "Anteriormente" se convierte en "Anteriormente en el DCU" y nos lleva no solo por ciertos eventos de 'El escuadrón suicida' como de la primera temporada de 'El Pacificador' incluyendo la aparición de cierto grupo superheroico que llega demasiado tarde. Solo que, en lugar de la Liga de la Justicia del DCEU los que aparecen son los miembros de La Banda de la Justicia (Guy Gardner, Hawkgirl y Mr. Terrific) junto a Superman y Supergirl (que, técnicamente, no son miembros... todavía).

Esta aparición ya había sido anticipada por otros dos cambios: Adebayo (Danielle Brookes) llamando a su madre Amanda Waller (Viola Davis) para que envíe a la Banda de la justicia; y una anécdota sobre que Chris (John Cena) le vomitó encima a Gardner (Nathan Fillion) y que cree que eso le gusta. «A ese que le den. Va diciendo por ahí que me gusta que me poten», comenta Guy a una jocosa Hawkgirl (Isabela Merced).

Como ya comenté en la crítica. James Gunn ha optado quizás por la manera más sencilla y tan habitual de los cómics: reescribir alguna cuestión en algún flashback y a partir de ahí ya es canónico o "siempre ha sido canon, guiño guiño". Por otro lado, el jefe de DC Studios también ha avisado que todo lo que se nombre o mencione en las series y películas del nuevo Universo DC son cosas canónicas.

