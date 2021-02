'Bruja Escarlata y Visión' 1x08: la serie de Disney+ desvela una de sus grandes incógnitas en el primer episodio con escena postcréditos

Como buena caja de misterios, no hay episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' que pase que no ofrezca junto con sus revelaciones cada vez más preguntas. La serie de Marvel en Disney+ ha emitido 'Rompiendo la cuarta pared', su séptima entrega, en la que vemos por fin dos cosas que llevábamos ansiando los fans de la serie desde el principio.

Una de ellas es que hay escena postcréditos. Tras comprobar que esa marca de la casa de Marvel no estaba en el primer episodio, saltábamos sin contemplaciones la increíblemente larga —emulando las películas, claro— secuencia de créditos. Pero ojo, en este episodio siete sí que hay. No es casualidad, ya que las series a las que emula ('Modern Family' y 'The Office', por ejemplo) suelen tener un postcierre de episodio.

Por cierto, a partir de aquí, spoilers

Pero no vamos a meternos todavía en esta escena postcréditos, porque vamos a comenzar hablando del episodio así y como cambia, como era de esperar, gran parte de lo que sabíamos hasta ahora de lo que estaba ocurriendo Westview.

Escrito por Cameron Squires y dirigido por Matt Sakman, 'Rompiendo la cuarta pared', nos lleva a la "resaca" que sufre Wanda (Elizabeth Olsen) tras la fiesta de Halloween y la expansión del hex. Cual Claire Dunphy de 'Modern Family' habla a cámara en lo que su entorno empieza a experimentar fallos, con objetos cambiando de época.

Mientras Visión (Paul Bettany) se encuentra con una Darcy (Kat Dennings) circense absorbida por el entorno. Ambos intentan llegar a casa de Wanda pero parece que todo lo tienen en contra para llegar. Por su parte, Monica (Teyonah Parris) intenta entrar de nuevo en Westview, lo que parece que la convierte definitivamente en Fotón. O, al menos, parece poder ver en ciertos espectros.

Agatha, ¿quién si no?

Creo que no había nadie en el mundo que no supiese (o, al menos, que no intuyese) que el personaje interpretado por la siempre estupenda Kathryn Hahn no se llamaba realmente Agnes. Así que la gran revelación de este séptimo episodio no es tanto que fuese Agatha Harkness si no su papel en la trama de la serie. Era el villano en la sombra que estaba jugando con la mente y los poderes de la Bruja Escarlata.

Así parece caerse la teoría de que todo estaba siendo obra de Mefisto o de algún que otro ente sobrenatural, cuestión que personalmente no terminaría de descartar. Ahora quedan las respuestas al cómo y, sobre todo, el por qué.

Creada por Stan Lee y Jack Kirby para las páginas de 'Los 4 Fantásticos', Agatha es una de las brujas originales de Salem, vivita y coleando trescientos años después para servir de una suerte de canguro mágica (y tétrica) para el pequeño Franklin Richards, cuyos poderes empezaban a manifestarse. Tras tutelar al "cuarto y medio" del grupo, pasó a ser la mentora de Wanda Maximoff. Como ya os contamos, la historia a partir de aquí es algo "difícil".

Con su larga relación tanto con los poderes oscuros como con la vengadora, estaba clara su presencia en la serie, aunque personalmente me ha sorprendido que sea en esta aparente condición. Sobre todo porque han jugado, quizás demasiado, al despiste con el personaje (hay escenas concretas algo extrañas en este sentido). Por lo que no sé hasta qué punto es creíble que todo haya sido obra suya.

Qué pasa en la escena postcréditos

Y si cortasteis, como un servidor, el episodio justo después de ese "Agatha All Along", volved a poner Disney+ para ver la breve escena postcréditos. Esta revela el paradero de Pietro (Evan Peters), que sorprende a Monica husmeando por la casa de Agatha y, aparentemente, bajo su control. Algo interesante porque tal como recuerdan los niños no habían visto al tío P en todo el día.

Una escena que no es especialmente reveladora pero que deja entrever cómo estará el patio en el próximo episodio: ¿se viene la primera lucha superheroica de la serie?, ¿llegará Visión a casa? Nos queda una semana para saberlo.