"Es como un elefante en una cacharrería". 'Daredevil: Born Again' por fin nos ha dado el reencuentro que necesitábamos

Han ido poco a poco allanando el terreno y, por fin, hemos podido presenciar en el episodio 4 de 'Daredevil: Born Again' uno de los reencuentros al que más ganas teníamos. Tras el trágico desenlace del tercer episodio, nuestro Matt Murdock (Charlie Cox) rastrea —creo que no se puede describir mejor— a un viejo aliado. Por cierto, claro que spoilers aquí.

En lo que llegamos al lugar donde fue ejecutado Héctor Ayala (Kamar de los Reyes), Matt Murdock recoge un casquillo. Reconociendo la calavera en el grabado, se adentra en una guarida. Efectivamente, estamos hablando de la de Frank Castle, Punisher, el mismo Castigador para los amigos, interpretado por Jon Bernthal.

Terapia calaveril

No me quiero meter en detalles, pero digamos que tras una mini pelea de repente Frank Castle no es solo consciente de que hay policías tomándose la justicia por su mano, también se convierte en un insospechado terapeuta para "Rojo", todavía doliente de la muerte de Foggy.

Una escena que, de hecho, es uno de los puntos álgidos de un episodio que, por otro lado, nos ha llevado a la terapia de pareja entre Fisk y Vanessa en el que se debate el affair de esta con Adam. Un Adam del que descubriremos al final su cruel paradero.

Volviendo a Punisher, huelga decir que no será la única vez que veamos al vigilante de la calavera en la serie. De hecho, los directores Aaron Moorhead y Justin Benson aclaman la actuación de Bernthal y lo icónico de su trabajo tanto en la 'Daredevil' de Netflix como en 'The Punisher'. Referencian, de hecho, el monólogo del personaje ante la tumba de su esposa y como ha quedado marcada en la mente de muchos fans:

«La fortaleza de 'Daredevil: Born Again' y de las tres temporadas magistrales en Netflix, en su mejor momento, es tan humana y triste. Es ese monólogo de Frank Castle en esa lápida del cementerio. Es eso. La gente no para de usar la frase "es como un elefante en una cacharrería". Es emocionante, pero también se debe saber que el trabajo de Jon Bernthal en esta serie es algo muy, muy especial. Y muy matizado. Mucho más matizado que eso.»

Recordemos que, además de su participación de la serie, tendremos próximamente un especial de 'Punisher' en Disney+ próximamente.

