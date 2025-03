"Es devastador". Esta serie policíaca acaba de ser cancelada por tercera vez. Su temporada 8 será la última, salvo milagro

El caso de 'SWAT. Los hombres de Harrelson' es digno de estudio. Y es que, si bien es normal ver series canceladas y posteriormente resucitadas (cambiando normalmente de cadena), menos habitual es que eso mismo pase varias veces. Desafortunadamente, este gato ha gastado tres vidas y la cadena CBS ha cancelado, por tercera vez, la serie policíaca.

De esta manera, la temporada 8 de la serie protagonizada por Shemar Moore será la última de manera prácticamente definitiva... salvo que de repente vuelvan a cambiar de planes. Repitiendo así lo que pasó en 2023 con una cancelación en la temporada 6 que duró apenas unos días anunciando una temporada séptima final. En mayo de 2024 la cadena volvió a desdecirse y descancelar la serie, concediéndola una octava entrega.

Por tanto, no podemos hablar, de noticia inesperada. Ya apuntaba el creador de la serie Shawn Ryan el pasado enero que podía pasar cualquier cosa... y el que no estuviera la semana pasada en la lista renovaciones masivas ('Elsbeth', 'Fire Country', 'Tracker' y las tres 'NCIS'), no hacía presagiar nada bueno. Aún así, todavía quedaba esperanza puesto que hay de margen hasta mayo para anunciar la decisión.

Devastador

Esta cancelación se une, entre otras, a las de los spin-offs de 'FBI', sabidas esta misma semana. «Son noticias devastadoras», declara el showrunner de la serie Andrew Dettmann «principalmente porque ha sido un placer inmenso trabajar con este reparto y equipo para sacar una serie de la que siempre hemos estado orgullosos.»

El final de 'SWAT' está programado para su emisión el 2 de mayo, por lo que todavía podemos disfrutar de nuevos episodios de la serie, hasta entonces. En España la serie se puede ver a través de AXN.

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense

En Espinof | El final explicado de 'Blue Bloods'