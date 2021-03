Disney+ incluirá la 'Star Wars' más olvidada: parte del 'Holiday Special', las películas de los Ewoks y las 'Clone Wars' de Tartakovsky

Disney+ va a por todas en 2021, no solo ha empezado dos series de Marvel en el primer trimestre del año, si no que las franquicias de entretenimiento que la compañía se ha tragado a lo largo de los años seguirán teniendo presencia en la plataforma. Si los fans del MCU deben estar satisfechos, no menos los de 'Los teleñecos', cuyo show original ha sido incluido, y ahora los de Star Wars.

Recuperando clásicos

Ahora los fans podrán disfrutar de una gran cantidad de spin-offs no canónicos de 'Star Wars', algunos de los cuales han sido escondidos durante décadas. A partir de abril, específicamente el 2 de abril, Disney + comenzará a incluir 'La aventura de los Ewoks' (Caravan Of Courage: An Ewok Adventure, 1984), su secuela 'La batalla del planeta de los Ewoks' (Ewoks: The Battle Of Endor, 1985) y la serie animada de dos temporadas 'Star Wars: Ewoks' de 1985, para todos los amantes de 'El retorno del Jedi' sin prejuicios,

Además, también se incluirán la prestigiosa serie animada 'Star Wars: Clone Wars' de Genndy Tartakovsky, probablemente lo mejor que ha salido de la factoría desde los 80, que es anterior a la otra serie 'Clone Wars' (2008-2018) y se estrenó en Cartoon Network con episodios cortos y animación en 2D con el fin de contar la historia de lo que ocurrió entre 'Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones' (2002) y 'Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith' (2005), siendo apartada del canon sin mucho criterio.

Lo más sorprendente es que el corto animado 'The Story Of The Faithful Wookiee', que se emitió como parte del infame 'Star Wars Holiday Special' y (hasta ahora) solo ha estado disponible como DVD extra en los Blu-rays de Star Wars también será incluido. Dicho corto presenta la primera aparición de Boba Fett, lo que lo convierte en un importante documento histórico de 'Star Wars', y al que también 'The Mandalorian' ha hecho algunos guiños, principalmente en el extraño rifle de horquilla que usa Djin Darin. Lamentablemente, seguirán sin presentar el delirio musical del especial televisivo, una muestra más de la falta de sentido del humor autoconsciente de la que hace gala el nuevo imperio.