Estamos a un paso de vivir en la realidad distópica de 'Black Mirror' y este vídeo es la prueba

"Si ya has terminado la cuarta temporada, no desesperes, Black Mirror continúa ahí fuera". Netflix España nos ha sorprendido hoy con un fantástico vídeo que posiblemente sea el mejor tráiler de la serie de ciencia-ficción creada por Charlie Brooker. Combinando imágenes reales con escenas de la serie, la promo transmite un inquietante mensaje: estamos a un paso de vivir en el mundo distópico de 'Black Mirror'.

Claro, aún los científicos no saben cómo reproducir recuerdos o transferir la mente de un individuo a un dispositivo, pero se están poniendo los cimientos. Por otro lado, uno de los episodios más impactantes de la cuarta temporada gira en torno al riesgo de crear máquinas inteligentes, y si has visto los robots de Boston Dynamics habrás sentido un escalofrío pensando en lo cerca que estamos de que esa pesadilla que James Cameron bautizó como 'Terminator' se haga realidad...

Recientemente tuve la oportunidad de ver el último episodio de la temporada 4, 'Black Museum', y aunque me mantuvo entretenido y tiene escenas muy potentes (el primer segmento es un excelente cuento de terror), tuve la sensación de que no ofrecía nada nuevo; incluso el giro final me pareció previsible, a pesar de las trampas para intentar ocultarlo (el tramo inicial no encaja con el desenlace, es un engaño al espectador).

Y pensé que, o Charlie Brooker se ha quedado sin ideas, y ya sólo puede reciclar lo que funcionó anteriormente, o esta serie necesita menos episodios y más tiempo para su creación, es decir, no le beneficia el formato actual que tiene en Netflix. Como he dicho sobre 'Black Museum', la serie está bien, engancha y siempre deja algunos momentos memorables, pero quizá es hora de que se tome un descanso porque creo que los mejores episodios siguen siendo los que se hicieron antes de llegar a Netflix. ¿Qué opinas?

Por otro lado, Netflix también ha presentado hoy un vídeo con escenas del rodaje y declaraciones de los responsables de 'Black Mirror', un making of que sin duda gustará a los fans de esta serie, recomendable a pesar de todo:

