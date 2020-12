'History of Swear Words': Nicolas Cage nos explicará los orígenes de palabras como "fuck", "bitch" o "pussy" en la nueva serie divulgativa de Netflix

Justo cuando creíamos que el año 2020 no nos iba a dar una mísera alegría a la altura de las circunstancias, este 9 de diciembre se ha obrado el milagro bajo la forma del anuncio de una serie documental para Netflix. Su título es tan sugerente como 'History of Swear Words' —algo así como 'Historia de las palabras malsonantes'—, y su presentador será nuestro adorado Nicolas Cage.

En los seis episodios de 20 minutos de 'History of Swear Words', el ganador del Oscar por su trabajo en 'Leaving Las Vegas' explorará los orígenes, el uso y el impacto cultural de los términos "fuck", "shit", "bitch", "dick", "pussy" y "damn"; sin duda, una premisa que no podría antojarse más puramente Nic Cage.

Para llevar a cabo su tarea, el bueno de Nicolas se rodeará de estrellas invitadas como Sarah Silverman, Nick OFferman, Baron Vaugh o DeRay Davis; así como de expertos lingüistas, científicos cognitivos y lexicógrafos que le ayudarán a desentrañar los misterios tras vocablos que nos acompañan, independientemente de nuestro idioma, en nuestro día a día.

'History of Swear Words' está producida por Funny or Die y B17 Entertainment, contará con Bellamie Blackstone como showrunner y se estrenará el próximo 5 de enero de 2021. Así se empieza bien un año, sí señor. Mientras esperamos, os dejo con este breve y delirante avance que ha publicado Netflix en su cuenta de Twitter.

Nicholas Cage is hosting @NetflixIsAJoke’s new series History of Swear Words and, well... this should give you a good idea of what to expect pic.twitter.com/51V7PCzY6Q