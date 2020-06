'Love Life' renovada: la serie de HBO tendrá temporada 2 pero sin Anna Kendrick de protagonista

HBO Max acaba de marcar su primera renovación dentro de su primera hornada de series originales. La plataforma de Warnermedia ha anunciado que 'Love Life', la agradable "antología" romántica protagonizada por Anna Kendrick tendrá una segunda temporada. La serie la podemos ver en HBO España.

Eso sí, esta temporada 2 tendrá un cambio notable ya que Anna Kendrick no estará en el papel protagonista (cosa lógica, por otro lado) sino que estos nuevos episodios contarán con un nuevo personaje principal buscando su amor verdadero.

Sam Boyd y Bridget Bedard, sus showrunners, no nos han adelantado quién encarnará a este nuevo personaje, pero la premisa de esta nueva temporada explorará qué pasa cuando has vivido toda la vida sabiendo quién es tu alma gemela pero tras años de matrimonio descubres que, simplemente, no funciona para nada.

Esta temporada 2 de 'Love Life' contará, por tanto, con un nuevo set de personajes pero, aclaran, Darby (Kendrick) seguirá apareciendo esporádicamente a lo largo de estos nuevos episodios.

Estrenada el pasado 27 de mayo, 'Love Life' es una comedia romántica sencilla e incluso podríamos considerar que es "a la vieja usanza", es decir, del chica busca/conoce chico de toda la vida. Circunstancia que no ha sido ajena a las críticas pero que no impide el hecho de que, simplemente, funcione. Sin ser una maravilla, pero sin ser todo lo contrario.