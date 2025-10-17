Malas noticias para los fans de Star Wars: Rosario Dawson acaba de dar una actualización preocupante sobre la temporada 2 de 'Ahsoka'

Hace tiempo que Disney+ renovó 'Ahsoka' por una temporada 2. Tanto es así que el rodaje de los nuevos episodios concluyó hace ya varios días, pero Rosario Dawson acaba de dar ahora una actualización preocupante sobre el regreso de la aclamada serie en imagen real del universo Star Wars.

La actriz visitó recientemente la Comic-Con Scotland, donde dio algunos detalles sobre la esperada vuelta de 'Ahsoka'. Por ejemplo, comentó que los últimos días de rodaje estuvo grabando escenas con Hayden Christensen, quien retoma una vez más el famoso rol de Anakin Skywalker. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es lo que dijo sobre el presupuesto de la temporada 2.

Menos dinero

En su momento, la temporada 1 de 'Ahsoka' costó 100 millones de dólares, lo cual se traduce en unos 12,5 millones por episodio. Una cifra elevada pero tampoco tanto si la comparamos con otras de Star Wars, pues por ejemplo las dos entregas de 'Andor' tuvieron un coste de 650 millones, lo que supone una media de más de 27 dólares por capítulos.

Pues bien, Disney ha decidido rebajar su inversión en 'Ahsoka' de cara a su temporada 2. Por ahora no se sabe exactamente cuánto menos ha sido, pero sí es una prueba de que en la compañía han querido ajustar costes con un título que tampoco era tan exageradamente caro.

Es de esperar que parte de ello se deba a que se puedan reaprovechar sets o materiales utilizados en la primera entrega, pero sí ya nos van avisando de algo así es porque debe haber recortes más considerables. Esperemos que eso no afecte al resultado final, pero todavía habrá que esperar para poder comprobarlo, ya que aún no hay fecha de estreno anunciada para la temporada 2 de 'Ahsoka'.

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025