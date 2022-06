La mejor serie de ciencia ficción actual ya se puede ver gratis en streaming por tiempo limitado

Menuda grata sorpresa acaba de darnos Apple TV+, ya que la plataforma de streaming ha decidido abrir el acceso de forma gratuita para que cualquiera pueda ver la primera temporada de 'Para toda la humanidad', por muchos considerada como la mejor serie de ciencia ficción actual. No es necesaria suscripción de ningún tipo, simplemente hay que acceder a Apple TV+ y podréis verla sin ningún tipo de atadura.

Sin fecha límite

El movimiento por parte de Apple TV+ no deja de ser una astuta maniobra publicitaria para dar más ruido al reciente estreno de la tercera temporada de la serie. Tanto para ver esa como para la segunda no os quedará otra que suscribiros -no olvidéis que tiene un periodo de prueba gratuito de 7 días-, pero con la primera. Eso sí, el acceso gratuito es solamente durante tiempo limitado y desde la compañía no se ha aclarado hasta cuándo seguirá vigente. Os toca daros prisa.

'Para toda la humanidad' propone una visión alternativa de la carrera espacial que enfrentó a Rusia y Estados Unidos. En la primera temporada se explora qué sucedería si los soviéticos hubiesen llegado primero a la Luna de la mano de Alexei Leonov. A partir de ahí todo se va complicando cada vez más y alejando paulatinamente más de lo que sucedió realmente.

Creada por Ronald D. Moore, también máximo responsable del aclamado remake de 'Battlestar Galactica', Matt Wolpert ('Fargo') y Ben Nedivi ('The Umbrella Academy'), 'Para toda la humanidad' cuenta con un reparto encabezado por Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Wrenn Schmidt, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu y Casey W. Johnson.