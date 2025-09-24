El nuevo thriller de Jessica Chastain 'The Savant' sobre el extremismo y los grupos de odio retrasa su estreno tras el asesinato de Charlie Kirk

El nuevo thriller protagonizado por Jessica Chastain tendrá que esperar un poco más de lo previsto para estrenarse en streaming. Apple TV+ ha decidido posponer el estreno de 'The Savant', la serie que aborda el auge del extremismo en Estados Unidos, y lo ha hecho teniendo en cuenta el reciente asesinato de Charlie Kirk, un suceso que ha reavivado la sensibilidad en torno al tema que aborda la ficción.

Inspirada en hechos reales

“Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido posponer The Savant”, señalaba la plataforma en un comunicado oficial. La trama de la serie sigue a una investigadora encubierta que se infiltra en grupos de odio en internet con el objetivo de detener a extremistas antes de que actúen. Chastain da vida a Jodi Goodwin, una veterana del ejército que, bajo identidades falsas, frecuenta foros online para detectar a posibles terroristas. Desde el arranque de la serie, su personaje se enfrenta a un reto mayúsculo: desbaratar la preparación de un atentado.

El proyecto se basa en un artículo publicado en 2019 por Cosmopolitan, firmado por Andrea Stanley, que planteaba una pregunta inquietante: “¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?”. El reportaje relataba el trabajo de un investigador real cuya misión era localizar y frenar a potenciales asesinos en masa. Su atención se centraba en la extrema derecha digital, especialmente en grupos de jóvenes que difunden mensajes supremacistas en comunidades online.

Con Chastain como protagonista y productora ejecutiva, la serie combina elementos de thriller con una mirada a las nuevas formas de radicalización que se gestan en internet. Aunque Apple TV+ no ha confirmado la nueva fecha de estreno, la compañía subrayó que mantiene su compromiso con el lanzamiento de la serie “en el momento adecuado”.

