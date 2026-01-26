HOY SE HABLA DE

Número 1 en 93 países. Un electrizante thriller en tiempo real con Idris Elba que ha tenido que cambiar de título para su temporada 2

Esta vez es personal. Los nuevos episodios de 'Hijack' llevan semanas en lo más alto de Apple TV+

Para los que echamos de menos disfrutar de vez en cuando con un buen thriller ojo que hace unos días regreso una electrizante serie con Idris Elba como cabeza de cartel. Su temporada 2, de hecho, está arrasando y lleva desde hace casi dos semanas siendo lo más visto de Apple TV+ en más de 93 países (es más, ha llegado a estarlo en más de 100 estos últimos días).

Estoy hablando de 'Hijack', antes conocida en España como 'Secuestro en el aire'. Y es que, como podéis imaginar, las circunstancias en las que se encuentra nuestro protagonista en esta temporada 2 son bastante distintas, de ahí que se haya tenido que cambiar el título en nuestro país y conservar el original.

Del aeropuerto a la estación de metro

Si en la primera temporada seguíamos el secuestro de un vuelo en el que estaba a bordo Sam Nelson (Elba), en esta ocasión nos encontramos en Berlín, en el metro concretamente. Un tren cuyos pasajeros son tomados como rehenes, creando otra situación límite que deberá resolver el negociador y las autoridades. Eso sí, tal como dicen, "esta vez es personal."

Christine Adams, Max Beesley y Archie Panjabi repiten en el reparto principal de la temporada 2 de 'Hijack'. A estos, se incorporan Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams y Christiane Paul. Nuevamente, George Kay y Jim Field Smith se ponen al frente de la serie.

Una serie cuya temporada 2 consta de ocho episodios (uno más que la primera), de los cuales se han estrenado hasta el momento dos, con el tercero llegando este próximo miércoles.

