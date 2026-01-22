Paco León tiene preparado un regalo para los fans de 'Aída': un episodio secreto que podrás ver dentro de muy poco

A finales de 2025 pudimos ver el tráiler de 'Aída y vuelta'. El retorno a la clásica comedia que catapultó la fama de Carmen Machi y Paco León se hará en forma de largometraje metanarrativo con estreno el próximo 30 de enero. Un detrás de las cámaras ficticio de los muchos dramas con los que se rodaron un hipotético episodio final, pero que no prescinde del humor absurdo habitual y de los intérpretes volviendo a a sus clásicos personajes.

Resulta que no es lo único que Paco León ha estado cocinando. En su reciente visita a 'El Hormiguero' con Carmen Machi, el actor y cineasta dio la exclusiva de que existía un nuevo episodio de 'Aída' que regalarían a los fans que van a ver la película. Los espectadores de la película podrán ver un código QR aparecer durante los créditos, y este les llevará al episodio que están "rodando" durante el largometraje para que puedan verlo cuando quieran.

El episodio dura unos 20 minutos, por lo que es más corto que los capítulos originales, pero promete mantener el estilo y el humor del que los televidentes se enamoraron en su día. Es una forma de reencontrarse con los personajes de forma más auténtica "por si alguien se quedaba con la espinita", como apunta Paco León. Lo cierto es que parece una respuesta a las reacciones del tráiler original, con muchos decepcionados de los juegos narrativos en lugar de tener ocasión de ver la serie de siempre.

Guste más o menos la premisa para el cineasta es otra forma de experimentar con la narrativa, sobre todo después de admitir en el programa que todas las series que se pasan a la gran pantalla con un formato de "episodio largo" acaban fracasando. Tenemos el caso aún fresco de 'Camera Café: La película', que no logró convencer a los espectadores de que volvieran a la clásica oficina más de una década después de terminar la serie. El episodio de regalo es otra forma de sacudir la experiencia cinematográfica clásica. "No hay que tener miedo a dar productos gratis", afirmaba.

Curiosamente la idea de hacer la película vino de Carmen Machi, quien en su día decidió marcharse de la serie en búsqueda de un cambio profesional. Comentaba a Motos que cuando le propuso la idea a la cadena no se lo podían creer, pero puso la condición de que solo lo haría si Paco León dirigía. El tiempo ha permitido que ambos miren la comedia con distancia, y desde entonces han tenido tiempo de expandir sus respectivas filmografías.

