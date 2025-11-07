Esta icónica comedia regresa 11 años después con su película. El tráiler de 'Aída y vuelta' le da todo un giro metatelevisivo a la esperada reunión

11 años después de que nos despidiésemos del barrio de Esperanza Sur, volvemos a esa placita tan recordada para muchos espectadores con el tráiler de 'Aída y vuelta', película dirigida por Paco León que llegará el 30 de enero de 2026. Una película que, desde luego, no es un episodio largo de 'Aída'.

Y es que en vez de un qué nuevas desventuras tendrían Aída, Luisma, Mauricio Colmenero, Chema y demás coloridos personajes una década después, tenemos más bien un vistazo al rodaje de la serie y cómo personajes y actores se entrecruzan en lo que graban un episodio.

Aída y acción

Un giro que ya adelantó León hace unos meses:

"Hasta ahora se ha mantenido en secreto, pero la película va sobre el rodaje de un capítulo de la serie, donde las tramas están tanto dentro de la ficción como nosotros los actores viviendo el rodaje. Aunque es algo arriesgado, también es algo conocido. Mis primeras películas con mi madre también tenían ese punto de realidad y ficción. Este guion complicadísimo significa un déjà vu colectivo de todos. Todos tenemos una relación complicada con la serie porque nos ha superado en algún momento. De eso también va la película".

De hecho, podríamos estar hablando incluso de un ¿Qué pasaría si...? ya que tal como presenta el tráiler, estarían por grabar el episodio final de la temporada 14 (en la vida real tuvo 11 según la ficha técnica de Globomedia o 10 según Wikipedia) con la promesa de haber sido renovados. Momento en el que Carmen Machi se planta y dice que hasta aquí ha llegado.

Junto a Machi y el propio León, 'Aída y vuelta' cuenta en el reparto con el grueso del elenco de la serie original: Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo. León coescribe junto a Fer Pérez.

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2025

En Espinof | Las mejores series españolas en streaming