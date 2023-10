Quién es Tek Knight en 'Gen V' y por qué es tan interesante para el universo de 'The Boys'

Una de las grandes novedades del cuarto episodio de 'Gen V' es que al fin pudimos conocer a un personaje de 'The Boys' que ya se había mencionado en varias ocasiones en la serie creada por Eric Kripke a partir del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. Nos referimos a Tek Knight, un personaje muy importante que a continuación vamos a repasar en profundidad para que podáis resolver todas vuestras dudas sobre él.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante, tanto sobre 'Gen V' como sobre el cómic original

Todo lo que necesitas saber sobre Tek Knight

Quién es Tek Knight. El personaje interpretado por Derek Wilson en 'Gen V' nació en los cómics a modo de parodia de Batman y Iron Man, algo que en la serie de Amazon Prime Video todavía no se ha percibido por completo. Es cierto que vemos sus grandes dotes para la investigación, algo que le conecta de forma directa con Bruce Wayne, pero todo lo relacionado con su capacidad para crear trajes tan poderosos como el de Tony Stark se ha dejado, al menos por ahora, de lado.

Además, en 'Gen V' descubrimos que tiene una carrera como actor, habiendo protagonizado varias películas y presenta un programa de reportajes e investigación en Vought+, lo cual le lleva a la universidad Godolkin para investigar lo sucedido con Golden Boy.

Las diferencias entre el cómic y la serie. En la obra original se deja claro que Tek Knight no tiene ningún tipo de poder especial y que es a través de su traje y diferentes artilugios (tiene hasta un coche obviamente inspirado en el Batmóvil) como consigue ejercer como héroe. Sin embargo, en 'Gen V' sí parece estar en posesión de una capacidad de observación sobrehumana para detectar cuando le están mintiendo.

En la serie no se hace acto de mención a que formaba parte del grupo de superhéroes Payback o que tiene un secuaz al estilo de Robin llamado llamado Laddio. Lo que sí se menciona es que es un pervertido sexual que le lleva a comportarse de forma cuestionable con cualquier objeto con un agujero que esté a su alcance. En el cómic se da a entender que eso es resultado del tumor que tiene en la cabeza, el cual no se descubre hasta una vez ha muerto. En 'Gen V' eso es algo que se menciona directamente en el episodio y también que va a crecer y provocar su muerte.

Las menciones a Tek Knight en 'The Boys'. Puede que no haya sido hasta 'Gen V' cuando Knight ha hecho acto de presencia, pero lo cierto es que su nombre se había mencionado en las tres temporadas de 'The Boys' emitidas hasta ahora. En la primera, Sheila dice que había sido salvada por él pero había quedado tetrapléjica por los métodos utilizados y Profundo lo menciona en un spot publicitario. En la segunda, Stan Edgar dice a Patriota que tiene que irse a la premiere de una película protagonizada por Knight, mientras que en el primer episodio de la tercera temporada vemos un recorte de periódico en el que se menciona su nombre.

Su futuro. No existe ninguna confirmación sobre la posibilidad de que Wilson vuelva a aparecer en 'Gen V' o que se deje ver en la temporada 4 de 'The Boys', pero seguro que no soy el único al que ha dejado con ganas de más. Además, sus habilidades pueden dar mucho juego.

