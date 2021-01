'El Señor de los Anillos': la sinopsis de la serie de Amazon avisa que tendremos al "mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien"

Parecía que las novedades en torno a la serie de 'El Señor de los Anillos' que prepara Amazon habían quedado estancadas —lógico teniendo en cuenta la situación global—. La megasuperproducción sigue sumida en el secretismo en cuanto a detalles pero poco a poco vamos teniendo más información de lo que nos encontraremos. En esta ocasión ha salido, vía The One Ring, la sinopsis oficial de la serie.

Una descripción de la serie que no hace sino confirmar las pistas y lo que ya veníamos a saber del goteo de novedades como su ambientación en la Segunda Edad y los lugares en los que se desarrollará la acción incluyendo, sí, la isla de Númenor. Así, situándonos miles de años antes tanto de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit' nos encontraremos con lo siguiente:

"Este drama (...) llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un gran reparto de personajes, tanto familiares como nuevos, en los que se enfrentan al largamente temido resurgimiento del mal de la Tierra Media. Desde las oscurísimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor al los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse."

Si bien no deja de ser una sinopsis un tanto vaga en cuanto a que no concreta nada sí que parece confirmar que la serie de 'El Señor de los Anillos' narrará el resurgimiento de Sauron en esta Segunda Edad. Sin embargo no sabemos cómo encaja esa pista con el villano previamente anunciado, Oren, interpretado por Joseph Mawle.

De Númenor a las Montañas Nubladas

Según lo que sabemos de esa época, tiene pinta a que sí que nos encontraremos con la crónica del auge del malvado, la forja de los anillos, la Isla de Númenor y su corrupción y caída de esta. Aquí mi esperanza es que la hoja de ruta de J.D. Payne y Patrick McKay, los responsables de la serie, tenga como meta final narrar la guerra final con Sauron con la Última Alianza. Algo factible teniendo en cuenta que los planes originales son de hacer cinco temporadas.

Recordemos que J.A. Bayona será responsable de dirigir el principio de 'El Señor de los Anillos' y en el reparto nos encontraremos, entre a otros, con Morfydd Clark, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budg, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.