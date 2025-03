La serie que ha destronado a 'Reacher' en Prime Video con armas muy diferentes al thriller con Alan Ritchson

La temporada 3 de 'Reacher' estaba llamada a dominar las listas de lo más visto en Amazon Prime Video durante mucho tiempo. Sin embargo, el thriller protagonizado por Alan Ritchson ha tenido que ceder el número 1 en España ante el empuje de una serie que usa armas muy diferentes pero que ha conquistado al público de nuestro país: 'Su Majestad'.

Creada por Borja Cobeaga y Diego San José, el mismo dúo que escribió 'Ocho apellidos vascos', 'Su Majestad' cuenta la historia de Pilar, la princesa de España que de forma repentina se ve obligada a sustituir a su padre cuando él tiene que marcharse de España debido a un escándalo. Todos creen que no está preparada para el cargo, pero Pilar hará todo lo posible por demostrar que se equivocan con ella.

Éxito instantáneo

'Su majestad' llegó al catálogo de Amazon Prime Video el pasado 27 de febrero y al día siguiente de su estreno ya había superado a 'Reacher' para convertirse en la serie más vista en nuestro país. Es cierto que a su favor juega que se lanzó completa la temporada de 7 episodios, pero que eso no quite mérito a este notable sátira sobre la casa real en la que destacan las geniales interpretaciones de Anna Castillo y Ernesto Alterio.

Eso sí, resulta llamativo que lo que comienza como una comedia pura vaya evolucionando poco a poco hasta convertirse en algo distinto, centrándose más en el crecimiento en el cargo de su protagonista que en cualquier otra cosa. Todo ello lleva a que las risas vayan reduciéndose según van pasando los episodios, algo para nada necesariamente malo, pero que puede llevar a que algunos espectadores sientan que esperaban otra cosa de la serie.

Por ejemplo, recuerdo que Borja San José también estrenó hace poco la estupenda 'Celeste', pero ahí desde el primer momento se asentaba que lo que a priori podría ser una comedia desternillante era en realidad otra cosa distinta en la que se conseguía de forma brillante que nos identificásemos con una inspectora de Hacienda. Aquí se busca algo parecido con una princesa, pero el resultado final está menos inspirado.

Con todo, encantado me vería una temporada 2 sabiendo ya por dónde van los tiros, pero ojalá esa transformación hubiese fluido de otra forma en la primera. Eso sí, tengo más ganas de ver la de 'Celeste' en Movistar Plus+ y también me encantaría si 'No me gusta conducir', la anterior serie de Cobeaga, la tuviese.

