La temporada 4 de 'You' ya tiene historia y protagonista femenina: la serie de Netflix arranca el rodaje de sus nuevos episodios

Al fin tenemos noticias sobre la cuarta temporada de 'You'. El rodaje de los nuevos episodios de la serie de Netflix ya ha comenzado, noticia que ha venido acompañada del fichaje de Charlotte Ritchie para dar vida a la nueva protagonista femenina de la función y de los primeros detalles de la historia.

Quién es Kate y cuál es su relación con Joe

Ritchie dará vida en 'You' a Kate, una mujer inteligente e independiente a la que no se le escapa nada. Muy amiga de sus amigos y un muro para el resto de la gente, trabaja en una galería de arte y no ha tenido ningún problema en aceptar su condición de ser la persona que resuelve conflictos, aunque eso le valga fama de mujer despiadada.

Su mejor amiga es Lady Phoebe, una mujer dulce, confiada y con una gran riqueza, de lo cual muchos quieren aprovecharse, pero ella siempre está al quite. Además, Kate no cree mucho en el amor, de ahí que prefiera mantener ciertos arreglos como el que actualmente le une a Malcolm, un joven fiestero. Todo se complica cuando Malcolm invita un día a Joe a su mundo privilegiado. Kate inmediatamente desconfía de Joe y sospecha que no es quien dice ser.

Es verdad que suena a información que recibiremos íntegramente en el primer episodio, pero al menos ya sabemos un poco por dónde irán los tiros. Lo que no se sabe aún es dónde transcurrirá la cuarta temporada, pues el final de la tercera apuntaba a que sería en París, pero estos nuevos datos llevan a pensar que podría tener lugar en Reino Unido.

Además de Penn Badgley y Ritchie, protagonista de la televisiva 'Fantasmas', también se sabe que la cuarta temporada contará con la participación de Lukas Gage ('The White Lotus'), quien dará vida a Adam, un joven de buena familia muy aficionado al juego y especialista en manipular a sus amigos que esconde muchos secretos...