"Ha sido un camino muy duro pero sanador". 'En el nombre de Rocío' llega a su final con una emotiva despedida pero irregulares datos de audiencia

Anoche se emitió el último episodio de 'En el nombre de Rocío' en Telecinco. La segunda temporada de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' se despidió con un emotivo final aunque unas audiencias irregulares.

"Esto llega a su fin"

Rocío Carrasco concluyó anoche el viaje iniciado en 2021 en un episodio final lleno de emociones. 'En el nombre de Rocío' cerró el camino recorrido con estas dos temporadas, en las que ha podido contar su experiencia y su punto de vista sobre diversos temas, como el testamento de Rocío Jurado o sus razones para alejarse del clan Mohedano.

Jorge Javier Vázquez no pudo contener las lágrimas al despedirse de Carrasco. "Ha llegado el momento de que te digamos lo importante y especial que ha sido para todos nosotros" le dijo emocionado antes de dar paso al vídeo de despedida de parte de todo el equipo.

Después de visionar la emotiva despedida (narrada por Anaís Peces), Carrasco también quiso corresponderles con unas palabras: "Esta andadura empezó hace dos años. Ha sido un camino muy duro pero muy bonito, muy sanador y muy satisfactorio". Quiso dedicárselo a todo su equipo, a Mediaset, a los espectadores y a Vázquez, presentador del programa e íntimo amigo suyo.

En cuanto a cómo ha funcionado la emisión de la docuserie en audiencias, su recorrido ha sido algo irregular. Si bien para la crisis de espectadores que está atravesando Telecinco, ha sabido mantenerse en una media de más de 1 millón de espectadores, no ha conseguido estar a la altura de las expectativas. No solo porque no consiguió superar los números de su estreno sino porque no ha alcanzado los datos de su temporada anterior (cuya media casi alcanzó los 3 millones de espectadores).

Así pues, 'En el nombre de Rocío' cierra sus puertas con un 13.3% de cuota y 1.140.000 espectadores, manteniéndose como el tercer programa más visto de la noche. Logro del que no pueden presumir prácticamente ninguna de las últimas apuestas de Telecinco aunque no consiguiera arrebatar el liderazgo a 'Masterchef Celebrity' en La 1 y 'Hermanos' en Antena 3.