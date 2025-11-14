10 años después, vuelve el director de una de las mejores películas de terror del siglo XXI con una aventura de ciencia ficción que necesitamos para ayer

Ya se han cumplido nueve años desde que Gore Verbinski firmase uno de los largometrajes de terror más extraordinarios que nos ha dejado el siglo XXI hasta el momento bajo el título de 'La cura del bienestar' —ojo, que también podría haber hecho referencia a 'The Ring'—; un auténtico prodigio visual y narrativo que le reafirmó como uno de los grandes y más infravalorados cineastas en activo, dejando claro que es mucho más que "el realizador de 'Piratas del Caribe'".

Vuelve Gore. Vuelve el espectáculo

Pues bien, el de Tennessee, responsable de la también injustamente denostada 'El Llanero Solitario' y de esa joya animada que es 'Rango' —esta sí, bastante bien valorada en líneas generales—, ha cambiado drásticamente de aires para su nuevo proyecto, que se titula 'Good Luck, Have Fun, Don't Die' y que promete un jolgorio en clave de ciencia ficción con una pinta sencillamente arrolladora. Su tráiler, que tienes sobre estas líneas, habla por sí solo.

En lo que respecta a su historia, el largo promete no hacer prisioneros con su aproximación al siempre espinoso tema de la inteligencia artificial. Su sinopsis oficial reza tal que así:

"Un 'hombre del futuro' llega a una cafetería de Los Ángeles. Allí debe reclutar a la combinación exacta de clientes descontentos para que se unan a él en una misión de una noche y salvar al mundo de la amenaza terminal de una inteligencia artificial maligna".

Puede que esta descripción de su argumento tenga cierto aroma genérico, pero el par de minutos que dura el avance, además de hacer gala de un diseño de producción muy apetecible y de una fotografía a la altura de Jim Whitaker, dejan entrever que nos vamos a encontrar con 100 minutos —sí, menos de dos horas, pide un deseo— que apuntan a ser de lo más especiales.

Por supuesto, a redondear el buen sabor de boca y las grandes expectativas que está generando 'Good Luck, Have Fun, Don't Die', ayuda un reparto encabezado por el generalmente infalible Sam Rockwell, junto a quien están Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz o Juno Temple. Está claro que Verbinski ha tirado la casa por la ventana y que ha venido a jugar.

Las buenas noticias es que la película estará disponible en salas de cine estadounidenses el próximo 13 de febrero de 2026, que está relativamente a la vuelta de la esquina. La mala es que, en España, por el momento no tenemos ni idea de cuándo podremos echarle el guante.

