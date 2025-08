33 años después, por fin vuelve una de las sagas de ciencia ficción más especiales de la historia del cine

Algo muy raro tiene que pasar en Hollywood para que una saga esté demasiado tiempo sin una nueva entrega. Sin embargo, una de las franquicias de ciencia ficción más especiales de la historia del cine ha necesitado la friolera de 33 años para el lanzamiento de su quinta entrega. Me refiero al enloquecido universo que arrancó en 1978 con el estreno de 'El ataque de los tomates asesinos'.

En condiciones normales, 'El ataque de los tomates asesinos' no habría pasado de ser una curiosidad en la que únicamente merecía rescatar su llamativa canción principal. La cuestión es que se convirtió en una película de culto, por lo que en 1988 llegó su primera secuela: 'El retorno de los tomates asesinos'.

Recordada hoy por ser una de las primeras apariciones en la gran pantalla de George Clooney, 'El retorno de los tomates asesinos' fue también el inicio de una fiebre inesperada por esta saga. En 1990 llegaba una serie de animación, al año siguiente se lanzaba 'Los tomates asesinos atacan de nuevo' y ya en 1992 pudimos ver la demencial 'Los tomates asesinos se comen Francia'.

A por la IA

Fue entonces cuando la saga entró en un largo hiato que estuvo a punto de acabar en 2008 con el anuncio de un remake, pero finalmente será en 2025 con la llegada del reboot 'Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence'. Y además ya tenemos un primer tráiler que podéis ver un poco más arriba de estas líneas.

No es que el vídeo enseñe demasiado, quedando la duda de si el director David Ferino habrá sabido dar con ese tono tan absurdo como divertido que John DeBello imprimió a todas las secuelas. Tanto es así que creo que seguramente sea la única saga de la historia del cine en el que todas las continuaciones son indiscutiblemente superiores a la película original.

¿Y cuál ha sido la excusa para resucitar la saga ahora? Pues el auge de la inteligencia artificial, ya que se 'Organic Intelligence' promete "enfrentar el poder eterno de la naturaleza contra lo mejor y más brillante de la IA”. Tampoco le voy a pedir más a una saga como la que ahora nos ocupa.

Al menos sí que está confirmado que John Astin -también conocido por haber sido Gomez en la serie de 'La Familia Addams' de los años 60- volverá a dar vida una vez más al Profesor Gangrena, aunque imagino que su participación será bastante reducida -no nos olvidemos de que tiene ya 95 años-. Eso sí, no va a ser el único rostro conocido de su reparto, pues también participan David Koechner o Eric Roberts, el actor más prolífico de Hollywood.

Aún no se sabe cuándo se estrenará exactamente 'Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence', pero sí se se ha anunciado que, al menos en Estados Unidos, se verá en cines.

