9 años de aventuras llegan a su fin con una venganza. La temporada final de 'Outer Banks' desvela su tráiler y fecha de estreno en Netflix

Las costas del este de Estados Unidos van a perder a unos de sus habitantes más insignes. Netflix acaba de desvelar la fecha de estreno de la temporada 5 y final de 'Outer Banks', la serie juvenil de aventuras. Y, como vemos en su primer tráiler, esta vez el grupo va en búsqueda de venganza.

Compuesta nuevamente de diez episodios de una hora, esta temporada arrancará tras la trágica muerte de JJ en Marruecos, tal como vimos en el final de la cuarta tanda, con todo en contra y al borde de su ruptura, los "pogues" se ven con Dalia y los corsarios aproximándose y Chandler Groff en fuga, y ni un lugar al que llamar casa en el que refugiarse.

Pogues no more

Algo que veremos a partir del 20 de agosto, fecha en la que Netflix tiene previsto el estreno de esta temporada final. Un cierre de serie del que ya avisaron en su momento los cocreadores de la serie Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke, asegurando que la idea de cinco temporadas estaba desde el principio y que en ese entonces les «parecía imposible que pudiésemos realmente contar toda la historia de cinco temporadas.»

Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff) y Cullen Moss (Shoupe) conforman el reparto principal de la quinta temporada de 'Outer Banks'.

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