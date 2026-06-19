HOY SE HABLA DE

9 años de aventuras llegan a su fin con una venganza. La temporada final de 'Outer Banks' desvela su tráiler y fecha de estreno en Netflix

Los Pogues se ven en territorio desconocido en lo que buscan vengarse

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
7116 publicaciones de Albertini

Las costas del este de Estados Unidos van a perder a unos de sus habitantes más insignes. Netflix acaba de desvelar la fecha de estreno de la temporada 5 y final de 'Outer Banks', la serie juvenil de aventuras. Y, como vemos en su primer tráiler, esta vez el grupo va en búsqueda de venganza.

Compuesta nuevamente de diez episodios de una hora, esta temporada arrancará tras la trágica muerte de JJ en Marruecos, tal como vimos en el final de la cuarta tanda, con todo en contra y al borde de su ruptura, los "pogues" se ven con Dalia y los corsarios aproximándose y Chandler Groff en fuga, y ni un lugar al que llamar casa en el que refugiarse.

'Outer Banks', temporada 5 - reparto y todo lo que sabemos sobre el final de la serie de aventuras de Netflix
En Espinof
'Outer Banks', temporada 5 - reparto y todo lo que sabemos sobre el final de la serie de aventuras de Netflix

Pogues no more

Algo que veremos a partir del 20 de agosto, fecha en la que Netflix tiene previsto el estreno de esta temporada final. Un cierre de serie del que ya avisaron en su momento los cocreadores de la serie Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke, asegurando que la idea de cinco temporadas estaba desde el principio y que en ese entonces les «parecía imposible que pudiésemos realmente contar toda la historia de cinco temporadas.»

Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff) y Cullen Moss (Shoupe) conforman el reparto principal de la quinta temporada de 'Outer Banks'.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios