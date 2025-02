9 años después, Ben Affleck retoma su John Wick interior en el espectacular tráiler de la secuela de uno de sus mejores thrillers de acción

Ben Affleck nunca ha mostrado un gran interés por la secuelas, porque es cierto que llegó a convertirse en Batman, pero todos sabemos que eso no tuvo un final demasiado feliz. No obstante, eso no ha impedido que haya aceptado hacer la secuela de uno de sus mejores thrillers de acción, en el cual da un personaje que podría ser descrito como una mezcla entre Jason Bourne y John Wick. Una buena prueba de ellos lo tenemos con la llegada del espectacular tráiler de 'El contable 2'.

A vengarse

9 años han tenido que pasar desde el estreno de 'El contable' hasta que al fin podemos ver su secuela. Bueno, todavía yo pero falta muy poco, ya que el estreno de la película está previsto para este próximo 25 de abril. Y si tenéis curiosidad, esta es la historia que nos contará:

Christian Wolff tiene talento para resolver problemas complejos. Cuando un viejo conocido es asesinado, dejando tras de sí un críptico mensaje para "encontrar al contable", Wolff se ve obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que son necesarias medidas más extremas, Wolff recluta a su hermano Brax, distanciado y muy letal, para que le ayude. En colaboración con Marybeth Medina, subdirectora del Tesoro de Estados Unidos, descubren una conspiración mortal y se convierten en objetivo de una despiadada red de asesinos que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados.

Una de los principales cambios de la película es que el personaje de Jon Bernthal, que da vida al hermano en la ficción de Affleck, va a tener mucha más presencia que en 'El contable'. También repiten J.K. Simmons como Ray King, aunque el tráiler deja claro que su papel será bastante reducidom, y Cynthia Addai-Robinson como Marybeth Medina. Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan y Grant Harvey son los principales fichajes.

Detrás de las cámaras repite Gavin O'Connor, un director que parece gustarle mucho a Affleck, pues también colaboró con él en la muy estimable 'The Way Back'. En el guion tampoco hay cambios, ya que vuelve a estar firmado por Bill Dubuque, cocreador de 'Ozark'.

