'Anatomía de un escándalo': Netflix desvela el tráiler y fecha de estreno de la miniserie del creador de 'Big Little Lies' con Michelle Dockery y Sienna Miller

David E. Kelley, el creador de thrillers de moda como 'Big Little Lies' o la última 'Nine Perfect Strangers' tiene nueva serie. Se llama 'Anatomía de un escándalo' ('Anatomy of a Scandal') y ya podemos ver su tráiler. Netflix, además, ha anunciado su estreno para el 15 de abril.

Basada en la novela homónima de Sarah Vaughan, la serie cuenta (como no podía ser de otra manera) con unas cuantas estrellas en su reparto. Concretamente son Sienna Miller y Michelle Dockery las cabezas de cartel de un thriller que cuenta también con Rupert Friend, Naomi Scott, Josette Simon, Geoffrey Streatfeild y Joshua McGuire.

Un escándalo británico

'Anatomía de un escándalo' sigue la historia de una familia privilegiada de la élite política británica. Él es ministro en el parlamento y una carrera que no parece tener límites. Sin embargo, un gran escándalo ve la luz. Sus caminos, además se cruzan con las de una brillante abogada cuyo trabajo amenaza con despedazar Westminster.

David E. Kelley y Melissa James Gibson crean y escriben este thriller que cuenta con seis episodios, dirigidos en su totalidad por S. J. Clarkson ('Jessica Jones').

