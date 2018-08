El anodino tráiler de 'El árbol de la sangre' hace un flaco favor a la nueva película de Julio Medem

Julio Medem se convirtió en uno de los directores españoles más valorados por la crítica durante los años 90 gracias a títulos como 'Vacas', 'La ardilla roja', 'Tierra' o 'Los amantes del círculo polar', pero su prestigio ha bajado algo desde entonces. Ahora tiene una nueva oportunidad para que eso cambie con 'El árbol de la sangre', su próximo largometraje del que ya podemos ver un tráiler que tampoco invita a ser demasiado optimistas...

'El árbol de la sangre' cuenta la historia de Rebeca y Marc, una pareja que realiza un viaje hasta un viejo caserío que perteneció a la familia de él para escribir su historia en común. Poco a poco recomponen un árbol genealógico repleto de sorpresas que esconde un increíble misterio que alteró sus vidas y que ahora amenaza con poner en peligro su historia de amor...

Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes encabezan un reparto en el que también encontramos a Najwa Nimri, Patricia López Arnaiz, María Molins, Daniel Grao, Joaquín Furriel, Emilio Gutiérrez Caba, Luisa Gavasa, Ángela Molina y José María Pou. Talento hay ahí, más en los que serán los secundarios que en sus dos protagonistas, para hacer algo que merezca la pena, pero yo ya no me fío demasiado de Medem y el tráiler tampoco es que me haya transmitido gran cosa...

El propio Medem se ha encargado de escribir el guion de una película que llegará a los cines españoles el próximo 1 de noviembre, el mismo fin de semana que se estrena 'Bohemian Rhapsody', el esperado biopic de Freddie Mercury.