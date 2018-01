Aterrador tráiler de 'El ritual': Netflix nos quiere quitar las ganas de acampar en bosques desconocidos

El cine de terror ha dado muchas alegrías a las compañias de Hollywood y Netflix quiere su parte del pastel. Eso sí, su apuesta por dicho género difícilmente podría haber empezado peor en 2018, ya que 'Puertas abiertas' ('The Open House') era un completo desastre. No parece que vaya a ser el caso de 'El ritual' ('The Ritual'), pues ya podemos ver el aterrador tráiler de esta adaptación de la novela de Adam Nevill.

'El ritual' cuenta la historia de cuatro viejos amigos de la universidad que deciden irse hasta Escandinavia para dejar de lado sus frenéticas vidas e intentar reconocer. Todo se complica cuando uno de ellos descubre lo poco en común que tiene con el resto, pero todo puede ir a peor. Sin experiencia en todo lo referente a acampar o explorar, acaban perdiéndose, las tensiones crecen y encima un mal ancestral hace acto de presencia...

Rafe Spall -'Prometheus'-, Robert James-Collier -'Downton Abbey'-, Arsher Ali -'Four Lions'- y Sam Troughton -'Alien vs. Predator'- protagonizan el primer largometraje dirigido en solitario por David Bruckner. En su momento ya había realizado 'La señal' ('The Signal') junto a Dan Bush y Jacob Gentry, además de ocuparse de un segmento tanto de 'V/H/S' como de la reivindicable 'Southbound'.

Como es habitual en Netflix, no tendremos que esperar mucho para ver 'El ritual', pues la compañía tiene previsto ponerla a disposición de todos sus clientes el próximo 9 de febrero. Habrá que verla, ya que además de tener muy buena pinta, mi compañero John Tones la incluyó entre lo mejor que pudo ver durante el pasado Festival de Sitges.