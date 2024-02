'Borderlands' estrena su divertidísimo primer tráiler y promete que los fans del videojuego van a encontrarse con una adaptación fiel

Ahora que el zumo que podían dar los cómics parece empezar a agotarse, Hollywood se ha amarrado a su nueva fuente de dinero: los videojuegos. Y es que, tras 'The last of us', 'Super Mario Bros', 'Arcane' y 'Five Nights at Freddy's' parece claro que tienen un mundo (muy rentable) por explorar.. Si adaptan los juegos con cierta fidelidad.

Ya no vale lo de usar cuatro diseños para hacer otra cosa: la clave para el éxito es que sea fiel a lo que antes los espectadores ya han jugado con un mando en las manos. Y 'Borderlands' no hace sino seguir con esa tendencia. Por suerte.

Claptrap no canta rap

Tras su lanzamiento en 2009, 'Borderlands' ha sido una de las franquicias más queridas de 2K, con siete títulos en su haber, que incluso han podido escaparse de las barreras del FPS para hacer incursiones en la aventura gráfica. Algo tienen en común todos los títulos, eso sí: un sentido del humor macarra y gamberro que Eli Roth ha sabido captar a la perfección, con un Claptrap como unión de toda la franquicia que no podía faltar.

Lo cierto es que no había muchas expectativas con la cinta y había quien creía que nunca llegaría a estrenarse, porque terminó el rodaje el 22 de junio de 2021... Y en enero de 2023 se rodaron dos semanas más de reshoots sin Roth, que ya estaba ocupado rodando 'Black Friday'. Fue Tim Miller ('Deadpool') el encargado de dar nueva sangre al proyecto mientras, por otro lado, Craig Mazin, el guionista original (más conocido por 'Chernobyl' y 'The last of us'), decidía quitar su nombre de los créditos. No suele ser buena señal.

Al final, después de tantos dimes y diretes, el resultado es un tráiler la mar de pintón en el que podemos ver al reparto de élite que protagoniza la cinta: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis y la voz de Jack Black como la gran estrella de la función, Claptrap.

El 9 de agosto saldremos de dudas: ¿habrá merecido la espera o los miedos tenían todo el sentido? De momento, ve cogiendo el rifle, porque quizá no salgamos con vida de este mundo postapocalíptico.

