'Curse of the Blind Dead': el clásico de terror español 'La noche del terror ciego' tiene un remake italiano postapocalíptico y hay tráiler

'La noche del terror ciego' (1972) fue la primera de las cuatro películas originales de los caballeros templarios que se estrenaron entre 1972 y 1975, y ahora este universo de muertos vivientes castizos tendrá un remake llamado 'Curse of the Blind Dead', pero no viene de España sino de Italia, que han rodado el film en inglés para tener una proyección internacional.

El ataque de los muertos sin ojos

En la sinopsis oficial de 'Curse of the Blind Dead':

“En el siglo XIV, un grupo de adoradores de Satanás, los Caballeros Templarios, son capturados durante un ritual y son brutalmente asesinados por los lugareños. Justo antes de la ejecución, los Caballeros juran regresar para perseguir la aldea y el bosque cercano. Siglos más tarde, en un futuro postapocalíptico, un hombre y su hija intentan sobrevivir tanto contra los Caballeros No Muertos como contra una secta comandada por un predicador loco".

Las películas de los templarios del cineasta español Amando de Ossorio 'La noche del terror ciego', 'El ataque de los muertos sin ojos', 'El buque maldito' y 'La noche de las gaviotas' surgieron a partir del relato de Bécquer 'El monte de las ánimas' y han alcanzado una gran reputación internacional, especialmente en países como Alemania e Italia, que ahora han aplicado su tradicional tratamiento exploitation a un clásico mediterráneo de terror.

'Curse of the Blind Dead' está dirigida por Raffaele Picchio y protagonizada por Aaron Stielstra, Alice Zanini, Francesca Pellegrini y Bill Hutchens. Parece que el presupuesto es bajo pero hay una intención de homenaje loco y seguro que resulta un disparate entretenido viniendo del país de Fulci, Umberto Lenzi y bruno Mattei. Uncork’d Entertainment estrenará en Estados Unidos el film en DVD y Digital el 2 de marzo.