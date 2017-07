El brutal tráiler de 'Leatherface' nos promete la precuela definitiva de 'La matanza de Texas'

Cuarenta y tres años han pasado ya desde el estreno de 'La matanza de Texas' ('The Texas Chain Saw Massacre'), una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. A lo largo de estos años han tenido varias secuelas -la primera de ellas también dirigida por Tobe Hooper- y un remake que ya dio pie a 'La matanza de Texas: El origen' ('Texas Chainsaw Massacre: The Beginning'). Ahora es el turno de la precuela definitiva al ser la de la cinta original. Se titula 'Leatherface' y al fin podemos ver su salvaje tráiler.

'Leatherface' nos contará los órigenes de Cara de Cuero, el temible psicópata de la motosierra, centrándose en cómo su delicado estado mental fue clase para que él y su familia acabasen cometiendo salvajes asesinatos. En la cinta de 1974 ya se hablaba algo sobre su pasado, pero aquí han decidido entrar de lleno en ese punto para no depender de la problemática continuidad planteada por sus secuelas.

El otro gran aval de 'Leatherface' es que detrás de ella encontramos a los franceses Julien Maury y Alexandre Bustillo, quienes saltaron a la fama en 2007 gracias a 'Al interior' ('À l'intérieur'), cinta de la que curiosamente vamos a ver su remake dentro de apenas unos meses. Lo cierto es que el avance deja muy buenas sensaciones, pero los retrasos que ha sufrido la película -se rodó en verano de 2015- no invitan precisamente a ser optimistas.

Por su parte, Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Vanessa Grasse, James Bloor, Jessica Madsen, Sam Coleman, Julian Kostov y Dejan Angelov lideran el reparto de una película que podrá verse antes en DirecTV. De hecho, allí estará disponible el 21 de septiembre, no estando previsto su lanzamiento en vídeo bajo demanda y de forma limitada en cines hasta el 20 de octubre. Peor que 'La matanza de Texas: La nueva generación' ('Texas Chainsaw Massacre IV: The Next Generation') o 'La matanza de Texas 3D' (‘Texas Chainsaw 3D’) es difícil que sea...