Espectacular tráiler de 'La Guerra de los Mundos': BBC presenta la nueva miniserie basada en el clásico de H.G. Wells

La prestigiosa novela 'La guerra de los mundos' ya ha sido adaptada en multitud de ocasiones. Algunos quizá recuerden principalmente la versión dirigida por Steven Spielberg en 2005, pero han sido muchos los que se han atrevido a meterle mano y ahora es el turno de la BBC: aquí tenemos el espectacular tráiler de la miniserie 'The War of the Worlds'.

Una adaptación diferente

Esta nueva adaptación de 'La guerra de los mundos' apuesta por ser lo más fiel posible a la novela. Por lo pronto obvia la costumbre de situar la historia en la actualidad y lleva los hechos a comienzos del siglo XX en Londres. Allí conoceremos a una pareja que se ha mudado a la capital británica esperando iniciar una nueva vida juntos. Todo cambian cuando vean caer una misteriosa bola de fuego del cielo...

Rafe Spall y Eleanor Tomlinson darán vida a la pareja protagonista, mientras que en su reparto también destaca la presencia de Robert Carlyle y Rupert Graves. Por su parte, el libreto corre a cargo de Peter Harness, guionista de episodios para series como 'Wallander' o 'Doctor Who', y de la puesta en escena se ha ocupado Craig Viveiros -'And the There Were None'-.

'La guerra de los mundos' tendrá su estreno mundial durante el próximo Festival de Sitges, estando prevista su emisión en BBCOne poco después, mientras que Movistar+ se encargará de su distribución en España a partir del 11 de octubre. Por cierto, no será la única adaptación de la novela de H. G. Wells que veamos próximamente, ya que Fox y Canal+ han hecho la suya con Elizabeth McGovern y Gabriel Byrne en los papeles protagonistas.