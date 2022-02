Espectacular tráiler de 'Ojos de fuego': el remake del clásico de Stephen King tendrá banda sonora de John Carpenter

El remake de 'Ojos de fuego' (Firestarter, 1984), la adaptación de Stephen King que sirvió de inspiración para Eleven de 'Stranger Things' ya está en camino de mano de Universal y Blumhouse y acaba de aparecer el tráiler de esta última adaptación de King que llegará a los cines americanos al mismo tiempo que a la plataforma Peacock el 13 de mayo de 2022, aunque en España solo se ha especificado que será "próximamente".

La partitura de 'Ojos de fuego' está compuesta por el legendario John Carpenter y sus compañeros compositores de la franquicia de 'Halloween', Cody Carpenter y Daniel Davies. Esto es especialmente reseñable teniendo en cuenta que Carpenter era el director originalmente elegido para la primera versión de la película la década de 1980, antes de abandonar el proyecto.

La sinopsis de esta nueva adaptación:

La película está escrita por Scott Teems y dirigida por Keith Thomas, quien hizo la inquietante película de terror 'The Vigil'. En el reparto aparecern Zac Efron, Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong, Michael Greyeyes, Kurtwood Smith, John Beasley, y Gloria Reuben. Según cuenta el productor Jason Blum a EW:

"Es un remake que he pensado en hacer durante mucho tiempo y finalmente obtuvimos la combinación adecuada de gente para sacarlo adelante. Estoy muy orgulloso de ella, estoy muy emocionado de que la gente la vea. Será un 'Ojos de fuego' diferente pero seguirá siendo muy, muy fiel el núcleo muy emocional. Vi The Vigil, me encantó, pensé que el director encajaría perfectamente en el proyecto. Le mostré la película a Stephen King y estaba contento con ella. Fue muy generoso con su respuesta y sus comentarios y me fui muy feliz por ello".