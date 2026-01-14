'Euphoria' lanza el espectacular tráiler de su temporada 3 y desvela su fecha de estreno con Zendaya encontrando la fe en HBO Max

Han pasado cuatro años desde la última temporada de 'Euphoria', y a diferencia de otras series que han tenido que comerse hiatos de varios meses en su grabación, los personajes han seguido evolucionando tras las cámaras. En particular, la temporada 3 (y probablemente última, aunque nadie ha confirmado nada) nos mostrará a Rue y sus amigos un lustro después del final de la temporada anterior, y solo hay que ver el tráiler para darse cuenta de que no han levantado lo más mínimo el pie del acelerador.

El final de la euforia

En esta nueva entrega veremos a Cassie (que ahora trabaja como cam-girl erótica) y Nate casados y viviendo en las afueras, mientras que Rue, que trabaja como camello, se ve obligada a saldar su deuda con Laurie, metiéndose en el medio de una guerra de bandas. Como ella misma afirma en el tráiler, "cuando haces un pacto con el diablo, no hay vuelta atrás".

De momento tendremos que esperar hasta el 12 de abril para ver cómo les va a todos los personajes (de algunos, como Jules o Maddy, solo tenemos un par de imágenes sin contexto), pero todo apunta a una temporada de redención marcada por la fe, la muerte y las consecuencias de nuestras acciones. Por cierto, como curiosidad, estos episodios marcarán también el estreno en la serie de Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne. Casi nada, ¿eh?

Habrá que ver si Sam Levinson, su showrunner, es capaz de levantarse tras el batacazo que se dio en 2023 con 'The idol', que fue cancelada fulminantemente después de 5 capítulos. Desde luego, hay motivos para confiar en Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi y el resto del reparto de una de las series más míticas de la historia moderna de la que, por fin, podremos ver nuevas desventuras. Por mucho que probablemente sean las últimas.

