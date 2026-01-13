Godzilla, Kong y un nuevo Titán estarán frente a frente en la segunda temporada de 'Monarch: El legado de los monstruos'. Su tráiler tiene una pinta espectacular

Dicen que a nadie le amarga un dulce, de igual modo que nadie en su sano juicio le haría ascos a ver un buen puñado de bichos gigantes paseándose por la pantalla —ya sea grande o pequeña— y, con suerte, dándose de palos entre ellos o llevándose de paso alguna ciudad por delante. Pues bien, si esto último se ajusta a tus preferencias, estás de enhorabuena, porque el regreso del MonsterVerse está a la vuelta de la esquina.

Presentando al Titan X

A poco más de un mes de su estreno, la gente de Apple TV ha lanzado un tráiler de la segunda temporada de 'Monarch: El legado de los monstruos' que pone toda la carne en el asador con el retorno de Kong, la llegada de Godzilla y la presentación de un Titán llamado Titán X, descrito como "una fuerza ancestral que emerge de lo más profundo con un propósito incierto y un poder inigualable".

Según reza la sinopsis oficial, la próxima tanda de episodios continuará teniendo el destino de Monarch —y del mundo— en juego, llevándonos desde la Isla Calavera de Kong así como a un pueblo en cuyas aguas habita un titán Mítico mientras los efectos del pasado generan repercusiones en el presente. Todo muy épico y a la altura de una franquicia multimillonaria que también tiene en el horizonte 'Supernova', un nuevo largometraje que llegará a nuestros cines en 2027 bajo la dirección de Grant Sputore.

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm vuelven a la carga encabezando junto a recién llegados como Amber Mitdthunder el elenco de 10 episodios que comenzarán a subirse semanalmente a Apple TV a partir del viernes 27 de febrero, culminando la temporada el 1 de mayo.

Pero ojo, porque si quieres aún más MonsterVerse para ver desde el salón de tu casa, la gente de AppleTV ya está cocinando varias series más ambientadas en este universo, incluyendo un spin-off precuela sobre el perosnaje de Lee Shaw, con Wyat Russell haciendo doblete como actor y productor ejecutivo y con el nominado al Emmy Joby Harold —'Obi-Wan Kenobi'— como showrunner. Los monstruos, que no falten.

