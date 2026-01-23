'Invencible' va a la guerra viltrumita en el tráiler de la temporada 4. La fantástica serie de superhéroes de Prime Video pone fecha para su vuelta

No hemos tenido que esperar mucho en esta ocasión y ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina la temporada 4 de una de las mejores series de superhéroes en emisión. 'Invencible' regresará el 18 de marzo poniendo a Mark y compañía en pleno rumbo a la guerra viltrumita.

Así lo desvela el tráiler de estos nuevos episodios, que ha lanzado Prime Video, para que los fans de la serie y de las aventuras del personaje creado por Robert Kirkman vayamos abriendo boca ante lo que nos espera. Sobre todo después de la catástrofe que sacudió a la Tierra y los personajes en la temporada pasada.

Una temporada que, por cierto, arrasó en Prime Video. Desde Amazon de hecho saca pecho hablando de cómo esta temporada 3 fue el mayor regreso de toda la programación de animación adulta de la plataforma.

Creada por el propio Robert Kirkman, el reparto principal de voces cuenta con Steven Yeun, Sandra Oh y J.K. Simmons. Además participan Gillian Jacobs, Seth Rogen, Walton Goggins, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos y más.

En Espinof | Las 19 mejores series de superhéroes

En Espinof | La guía definitiva para no perderte con los spin-offs de 'The Walking Dead'