Japón se llena de monstruos en este nuevo anime de ciencia ficción: 'Kaiju No. 8' presenta su primer tráiler, aunque hay malas noticias para quienes necesitan el estreno para ya

Hace unos meses se confirmó con un primer teaser que 'Kaiju No. 8' tenía un anime en marcha. El manga de Naoya Matsumoto es ya uno de los títulos más populares de Shonen Jump+ y durante la Jump Festa tenemos un panel sobre él donde seguro que cae alguna sorpresilla.

Pero mientras ya hemos podido ver un primer vistazo real a cómo se ha trasladado del manga a anime, aunque por desgracia nos toca ser pacientes con la fecha de estreno.

Invasión de monstruos gigantes

Por ahora no hay nada sobre seguro, salvo que Production I.G. ha confirmado que la serie de anime se estrenará en 2024. No hay una ventada confirmada, aunque es muy posible que el estreno de 'Kaiju No. 8' entrase dentro de la temporada de invierno que arranca en enero.

En el mundo de 'Kaiju No. 8', los kaiju a menudo atacan las poblaciones de Japón, por lo que hay un grupo militar especialmente entrenado para matarlos. El pueblo de Kafka Hibino y Mina Ashiro fue destruido por estas criaturas, y ahora Mina es comandante de esta Fuerza de Defensa.

Cuando un pequeño monstruo se introduce en el cuerpo de Kafka, el joven consigue unos nuevos poderes que le permiten convertirse en un kaiju, aunque retiene su consciencia humana.

'Kaiju No. 8' comenzó a publicarse en 2020 y ya cuenta con ocho volúmenes recopilatorios que han convertido a la serie en uno de los diez mangas más vendidos. Uno de los puntos fuertes del manga es el arte, y aunque había bastantes reservas con cómo se traduciría a formato anime por ahora parece que Production I.G. ha sabido encontrar un buen equilibrio para traer a la vida la historia de Kafka.