Jenna Ortega presenta el alucinante tráiler de su nueva película de ciencia ficción, donde interpreta a la antítesis de Miércoles Addams

Jenna Ortega está de vuelta, pero no con la temporada 3 de 'Miércoles', pues todavía queda un tiempo para su esperado estreno en Netflix. Lo que la actriz presenta ahora es el alucinante tráiler de 'Klara and the Sun', su nueva película de ciencia ficción en la que se ha puesto a las órdenes de Taika Waititi.

Qué podemos esperar de 'Klara and the Sun'

'Klara and the Sun' cuenta la historia de un robot llamado Klara que ha sido creado para aliviar los problemas de la familia de humanos con la que acaba conviviendo, la cual se encuentra con el corazón roto tras un trágico suceso. Y además su futuro tampoco pinta demasiado halagüeño.

Esta nueva película liderada por Ortega está basada en una novela de Kazuo Ishiguro, el mismo autor que ya sirviera como base para dos largometrajes tan diferentes entre sí como 'Lo que queda del día', el estupendo drama de época encabeza por Anthony Hopkins y Emma Thompson, y 'Nunca me abandones', la cinta distópica con Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield.

Pese a que Ortega es la protagonista indiscutible, lo cierto es que 'Klara and the Sun' cuenta con un reparto de lo más llamativo: Amy Adams, Natasha Lyonne y Steve Buscemi acompañan aquí a la estrella de 'Miércoles'. También estaba previsto que lo hiciera Simon Baker, pero parece que todas sus escenas han sido eliminadas del montaje final.

El estreno exclusivo en cines de 'Klara and the Sun' está previsto para el 23 de octubre de 2026 de la mano de Sony.

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