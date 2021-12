'Matrix Resurrections': genial nuevo tráiler que no desvela más de la cuenta sobre la esperada cuarta película de la saga

Warner ha lanzado un estupendo nuevo tráiler de 'Matrix Resurrections'. Bastante más breve que el que pudimos ver hace unas semanas, este segundo acierta al volver a jugar la carta del misterio para no desvelar demasiado al espectador. Y además lo hace recordando sus conexiones con el pasado, sin aclarar aún a que se refieren los que hablan de ella como algo autónomo y no una secuela.

Otro detalle llamativo de este nuevo tráiler es que parece pensado para recalcar que 'Matrix Resurrections' funciona a modo de reboot de una franquicia que todos dábamos ya por finalizada. Lo hace con estilo, dejándonos claro que vamos a encontrar algo muy familiar pero también diferente. No necesito más para querer verla.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss vuelve a dar vida aquí a los legendarios Neo y Trinity, quedando en el aire cuál es la explicación utilizada por Lana Wachowski que justifique su vuelta. Además, en el reparto hay otros viejos conocidos como Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingio) y Daniel Bernhardt (Agente Johnson). El reparto principal se completa con Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff.

Cabe la posibilidad de que Warner estropee esta magnífica campaña de promoción con un tráiler final que desvele más de la cuenta, pero espero que no lo haga, que ya queda bien poco para su estreno el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto, podéis aprovechar para volver a ver la primera entrega en pantalla grande a partir de este viernes.

Os dejo también un nuevo spot televisivo para el mercado japonés con una introducción realizada por Reeves y Moss:

Neo and Trinity Come Home. WIN your way to the Canadian Premiere of The Matrix Resurrections and join 🇨🇦's own Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in Toronto on December 16 for an event like no other. Enter now: https://t.co/Bky4f6zmyM. #TheMatrixMovie pic.twitter.com/gPlWf15SMJ